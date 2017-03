Sufre Trump su primera gran derrota

WASHINGTON D.C. (Agencias)

En un humillante revés, el presidente Donald Trump y los líderes republicanos retiraron el viernes de la Cámara de Representantes su iniciativa de ley para revocar el “Obamacare”, una vez que se volvió evidente que la medida fracasaría rotundamente, luego de siete años ininterrumpidos de expresarse en contra de la ley.Los demócratas dijeron que los estadounidenses pueden “respirar con alivio”. Trump dijo que la ley actual se derrumba y “explotará pronto”.Obstaculizado por dos facciones del partido republicano, de centro y de extrema derecha, el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, dijo que la ley de seguros médicos del presidente Barack Obama , la máxima prioridad republicana en el nuevo gobierno de Trump, seguirá vigente en “el futuro previsible”.Fue una dura derrota para el mandatario luego de que les exigió a los representantes republicanos que votaran el viernes la medida, fuera o no aprobada.El presidente perdió en su apuesta. En su lugar, Trump vio cómo los legisladores republicanos rechazaron su amenaza y dejaron claro que rinden cuentas a los votantes que los eligieron, y no al presidente.“Nunca dije que la revocaría y reemplazaría en 64 días”, dijo un abatido pero aún combativo Trump en la Casa Blanca, aunque durante su campaña presidencial gritó en repetidas ocasiones que la ley sería derogada desde el primer día de su mandato.La iniciativa fue retirada minutos antes de que comenzara la votación en la Cámara de Representantes, y un legislador dijo que no había planes para retomar el tema.Trump culpó del resultado a los demócratas. “Sin el apoyo de ningún demócrata no pudimos lograrlo”, dijo en la Oficina Oval.