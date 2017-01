Cuba no hará concesiones a nuevo gobierno de EU: Raúl Castro

LA HABANA, Cuba(SUN)

El presidente de Cuba, Raúl Castro, dijo que no hará concesiones políticas que afecten la soberanía del país, pero que espera continuar negociando temas pendientes con el nuevo gobierno de Donald Trump en Washington."Cuba y los Estados Unidos pueden cooperar y convivir civilizadamente, respetando las diferencias y promoviendo todo aquello que beneficie ambos países y pueblos, pero no debe esperarse que para ello Cuba realice concesiones inherentes a su soberanía e independencia", dijo Castro en un discurso en una cumbre regional en Bávaro, en Republica Dominicana.Fue la primera reacción del Gobierno comunista luego de la toma de posesión del magnate estadounidense en la Casa Blanca.El republicano Trump, quien puede revertir las decisiones de su predecesor Barack Obama , ha amenazado con poner fin al acercamiento bilateral con La Habana si Cuba no hace concesiones políticas y de otra índole, pero no ha ofrecido más detalles.