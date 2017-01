Europa en dilema por suerte de refugiados yazidi

AGIOS ATHANASIOS, Grecia (AP)

Una disputa europea sobre el estatus legal de los refugiados iraquíes de la etnia yazidi los mantiene en el limbo jurídico.



Portugal ha ofrecido acoger a cientos de los 2.500 yazidi que han llegado a Grecia, con el argumento que es una minoría perseguida que merece protección especial.



Pero Atenas rechaza la propuesta bajo el temor de que otros países comenzarán a elegir caprichosamente las solicitudes de asilo en base a etnia o religión.



¿Los yazidi son víctimas o no de discriminación? Esa es la cuestión que los mantiene en un vacío legal.



Ana Gomes, representante de Portugal en el Parlamento Europeo y férrea partidaria de la propuesta de acoger a los yazidi, asevera que las inquietudes de Grecia carecen de fundamento. Los yazidi, señala, fueron víctimas de una campaña de exterminio por parte del grupo Estado Islámico en Irak y siguen siendo hostigados en campamentos de refugiados.



"Esta gente ha sido víctima de una discriminación negativa en los países europeos que se niegan a acogerlos, cuando deberían ser discriminados en lo positivo, debido a la barbarie que han sufrido", dijo Gomes a The Associated Press tras visitar un campamento de refugiados en Grecia.



La disputa ocurre en momentos en que la Unión Europea lidia con el dilema de cómo proteger a los refugiados más vulnerables, y al mismo tiempo tratando de hacer que todos los países miembros estén compartiendo la carga de recibir a las víctimas.



Debido a demoras y disputas políticas, no se ha podido implementar un programa de reubicación urgente que buscaba aliviar la carga desproporcionada soportada por Italia y Grecia.



Los yazidi, cuya fe se remonta a la era anterior a la cristiandad, han sido perseguidos durante siglos por gobernantes que los consideraban seguidores del demonio. Los extremistas del Estado Islámico usaron esa misma retórica para atacar a la insular comunidad, masacrando y violando a los integrantes que se negaran a convertirse.



La región de Sijar en Irak, donde vive la mayoría de los yazidi, fue el escenario de una masacre y un éxodo masivo en el 2014. La ONU considera lo ocurrido un genocidio.



"Se llevaron a las mujeres y las niñas y mataron a los hombres", relató Shaker Mahie, un iraquí de etnia yazidi de 24 años de edad, que espera que las autoridades decidan su suerte mientras se aloja temporalmente en un modesto hotel cerca de Tesalónica, en Grecia.