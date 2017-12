EU(SUN)

TyLon Pittman, un niño de 5 años que reside en la ciudad de Jackson en Mississippi, estaba viendo videos en YouTube de "Cómo el Grinch robó la Navidad", el clásico cuento de Dr. Seuss, y repentinamente sintió miedo.



El pequeño pensó que debía hacer algo frente a tal amenaza, así que tomó el teléfono y llamó al 911 para hacer un reporte urgente. "Sólo quiere decirles algo. Mantengan vigilado a ese pequeño Grinch porque va a robar la Navidad, ¿de acuerdo?", dijo TyLon al llamar al número de emergencias, según detalló el diario local Clarion-Ledger.



El agente del 911 preguntó al pequeño si estaba solo en casa y fue entonces que su padre tomó el teléfono y se disculpó por la llamada. "No hay problema", le contestaron entre risas.



La familia de TyLon pensó que hasta ahí había quedado el pequeño incidente, pero unas horas después, escucharon a alguien llamando a la puerta de su casa, detalló The Washington Post.



TeDera Graves, hermano de TyLon, abrió la puerta y vio a una agente de policía parada en su pórtico. "Estoy buscando a un pequeño niño que estaba viendo al Grinch", le dijo la oficial.



Aunque la policía generalmente no contesta esta clase de llamadas, la agente fue hasta la casa de TyLon para asegurarle que su Navidad estaba a salvo y que ellos lo protegerían del Grinch.



TeDera dijo al WP que la oficial les confesó que la llamada del pequeño TyLon era "la acción más tierna que había presenciado" durante sus años de servicio.