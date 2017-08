Reportan a un tirador activo en Charleston

CHARLESTON, EU(AP)

Las autoridades dicen que están investigando una posible situación que involucra a un "tirador activo" en el Centro de Charleston, Carolina del Sur.



El portavoz de la policía, Charles Francis, declaró que un tiroteo fue reportado justo después del mediodía en King Street, que es una fila de restaurantes y tiendas donde los turistas se reúnen con frecuencia.



No informó inmediatamente sobre lesiones o sobre un posible sospechoso. No había otros detalles disponibles inmediatamente.



Tom y Patsy Plant dijeron al diario The Post and Courier de Charleston que estaban comiendo en el restaurante de Virginia y vieron a un hombre salir de la cocina con un arma en la mano y dijo "hay un nuevo jefe en la ciudad".



La pareja informó que salieron por la puerta trasera.