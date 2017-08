Deja 8 desaparecidos deslave junto a frontera italiana

GINEBRA(AP)

Ocho personas seguían desaparecidas, un día después de un deslave de lodo y piedras en una pequeña localidad suiza cerca de la frontera con Italia, dijo la policía.



El pueblo de Bondo, localizado a 130 kilómetros (80 millas) de Milán, fue evacuado tras el deslave ocurrido en la mañana del miércoles. Algunos edificios sufrieron daños, explicó la policía del cantón de Graubuenden.



Imágenes panorámicas mostraban un trecho de destrucción dejado por un río de lodo y piedras.



Las autoridades señalaron el jueves que no habían podido contactar con ocho personas que estaban en el valle de Bondasca en el momento del incidente. Los desaparecidos proceden de Alemania, Austria y Suiza. En seis de los casos, las familias alertaron a las autoridades.



Durante la noche se llevó a cabo una intensa búsqueda, en la que participó un helicóptero del ejército suizo.



Una alarma que se encendió a tiempo el miércoles permitió que unas 100 personas pudieran huir.



Markus Walzer, portavoz de la policía de Graubuenden, dijo a The Associated Press que la alarma fue colocada después de que hubo un alud similar hace cinco años.



Por el momento se desconoce cuándo podrán regresar las personas a sus viviendas.