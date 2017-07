El yerno de Trump, Jared Kushner, niega colusión con Rusia

WASHINGTON D.C. (AP )

El asesor de la Casa Blanca Jared Kushner negó que hubiera colusión entre Rusia y la campaña del presidente, Donald Trump, y afirmó en un comunicado emitido el lunes antes de una vista en el Congreso que no tiene “nada que ocultar”.



El comunicado de 11 páginas proporcionado a The Associated Press por un representante del asesor detalla cuatro contactos con rusos durante la campaña de Trump y la transición de poder.



Kushner tenía previsto ofrecer esa declaración durante reuniones a puerta cerrada con investigadores de los comités de Inteligencia del Senado y la Cámara de Representantes esta semana.



Kushner tenía previsto reunirse el lunes con el comité del Senado y el martes con el comité de la cámara baja, dentro de las pesquisas en ambas cámaras sobre las interferencias de Moscú en los comicios de 2016 y sus posibles lazos con la campaña de Trump.



Kushner, que está casado con una hija de Trump, Ivanka, dijo que ninguno de sus contactos fue inapropiado. También negó que ninguno de sus negocios en el sector privado estuviera financiado por rusos.



“No cometí colusión, ni sé de nadie en la campaña que lo hiciera, con ningún gobierno extranjero”, dijo Kushner en el comunicado.



El texto detalla una reunión de junio de 2016 con una abogada rusoestadounidense, que describe como tal “pérdida de tiempo” que pidió a su asistente que lo llamara para poder marcharse.



Correos electrónicos publicados este mes muestran que uno de los hijos del presidente, Donald Trump Jr., aceptó el encuentro en la Trump Tower con la idea de que recibiría información dañina sobre Hillary Clinton.



Pero Kushner dijo que no había visto esos emails hasta que sus abogados se los mostraron hace poco.





En su declaración, Kushner dijo que Trump Jr. lo invitó a la reunión. Señaló que llegó tarde y que cuando oyó a la abogada tratar el tema de las adopciones, envió un mensaje a su asistente para que lo llamara.



“Ninguna parte de la reunión a la que asistí incluyó nada sobre la campaña, no hubo contactos posteriores a la reunión de los que yo tenga noticia, ni recuerdo cuánta gente había allí (ni sus nombres), y no tengo conocimiento de que se ofreciera o aceptara ningún documento”, indicó el comunicado del asesor.



Kushner también negó los reportes sobre que propuso al embajador ruso en Estados Unidos establecer una vía secreta de comunicación extraoficial.

El asesor dijo había hablado en diciembre con el embajador ruso, Sergey Kislyak, en diciembre en la Trump Tower, pero que esa conversación se centró en política en Siria.



Cuando Kislyak preguntó si había una línea segura para proporcionarle información, Kushner preguntó si había un canal de comunicaciones en uso en la embajada que pudiera utilizarse, según el comunicado, en el que aseguró que nunca propuso mantener una vía secreta de comunicaciones.



Kushner también dijo haberse reunido con un banquero ruso, Sergey Gorkov, a petición de Kislyak. En ese encuentro no se abordaron políticas concretas, señaló.



Trump Jr. y el ex director de campaña de Trump, Paul Manafort, que también estuvo en la reunión de junio de 2016, tenían previsto declarar esta semana ante el Comité de Justicia del Senado.



Pero sus abogados dijeron el viernes que seguían en negociaciones con la comisión.



Los dos están en conversaciones para ser entrevistados en privado por legisladores o personal de la cámara, aunque el presidente del comité, el senador republicano por Iowa Chuck Grassley, ha dicho que ambos terminarán declarando en público en algún momento.



El presidente se defendió en Twitter durante el fin de semana y reiteró sus críticas a las investigaciones.



“Mientras continúa la falsa caza de brujas de Rusia, dos grupos se ríen porque esta excusa para unas elecciones perdidas esté arraigando, ¡los demócratas y los rusos!”, escribió Trump.