Hombre con sierra eléctrica hiere a cinco personas en Suiza

BERLÍN, Alemania(AP)

Las autoridades en Suiza buscan a un hombre armado con una sierra eléctrica que hirió a cinco personas en la ciudad de Schaffhausen. La policía dijo que el sospechoso es agresivo y sicológicamente inestable.



De acuerdo con las autoridades, Franz Wrousis, de 51 años, tiene dos sentencias previas por agresión con arma y no cuenta con residencia fija, ya que al parecer le gusta pasar el tiempo en los bosques.



El individuo lesionó seriamente a dos empleados de una aseguradora en la planta baja de un edificio de oficinas en Schaffhausen el lunes en la mañana, informó Christina Wettstein, portavoz de la empresa CSS.



Los dos empleados fueron operados en un hospital y su vida no corre peligro. Otras tres personas resultaron heridas levemente durante el ataque, de acuerdo con las autoridades.



El agresor huyó para cuando la policía llegó. Las autoridades acordonaron la zona antigua de la ciudad.



La policía cree que “este fue sobretodo un crimen contra la agencia de seguros”, dijo a los periodistas el funcionario policial Ravi Landolt, quien no dio detalles sobre los posibles motivos de la agresión.



En Suiza es obligatorio tener un seguro médico privado.



“Tenemos información de que este hombre es peligroso, que es agresivo y que, hay que decirlo, está perturbado psicológicamente”, agregó.



El fiscal Peter Sticher dijo que Wrousis tiene dos sentencias, una de 2014 y otra de 2016, por delitos con armas, pero no dio más detalles.



La policía difundió fotografías viejas del sospechoso estando de pie entre algunos árboles. No dio detalles de dónde estaba en esas fotos o cuándo se tomaron. Dijeron que es calvo, mide 1,90 metros (6,2 pies) y tiene aspecto desaliñado.



Se cree que el hombre conducía una minivan Volkswagen blanca con matrícula del cantón Suroriental de Graubuenden. Las autoridades encontraron el vehículo en la tarde, pero no dieron detalles de las condiciones o si había algo dentro.



La policía advirtió en un comunicado que el “sospechoso es peligroso” y señaló que no estaba claro si aún llevaba la sierra eléctrica.



El edificio donde se produjo el ataque alberga una librería y oficinas de abogados y agentes de seguros.



Schaffhausen es una localidad de unos 36 mil habitantes al Norte de Zúrich, cerca de la frontera con Alemania.