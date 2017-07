Hallan en Texas camión con nueve migrantes muertos

SAN ANTONIO, TEXAS()

Un aparentemente fallido intento de contrabando de migrantes derivó en la muerte de nueve personas que viajaban a bordo de un remolque sofocante en medio del fuerte calor que reina en Texas. Las autoridades informaron ayer que hallaron el camión con remolque en el estacionamiento de una tienda Walmart, donde rescataron a unos 30 sobrevivientes y detuvieron al conductor.



No se han revelado las nacionalidades de las víctimas.



Thomas Homan, director interino del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, detalló que ocho de los migrantes murieron dentro del camión. La vocera de la institución, Liz Johnson, agregó que otra persona falleció cuando recibía atención en un hospital.



Todos los sobrevivientes fueron trasladados a hospitales y al menos 20 estaban en estado extremadamente crítico o grave, ocho más con lesiones menores, como insolación y deshidratación.



CONDICIONES INHUMANAS



El contenedor no tenía aire acondicionado funcionando a pesar de las temperaturas que superaron los 37°C.



Con base en las versiones de los sobrevivientes, en el remolque viajaron en algún momento hasta 100 personas, muchas de las cuales huyeron.



Los funcionarios no precisaron si el remolque estaba bajo llave cuando llegaron, si el remolque fue usado para contrabandear a los ocupantes a través de la frontera de México con EU o hacia donde se dirigía.



La tragedia salió a la luz después de que una persona del camión se acercó a un empleado de Walmart en el estacionamiento y le pidió agua el sábado por la noche o el domingo de madrugada: El empleado dio agua a la persona y después llamó a la Policía.



Los investigadores comprobaron videos de seguridad en los que se veía a varios vehículos que llegaron y se llevaron a otras personas del camión, afirmó la Policía.