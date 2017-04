Existen 325 millones de personas enfermas de hepatitis: OMS

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Unas 325 millones de personas viven con una infección crónica de hepatitis B o C en el mundo, alertó la Organización Mundial de la Salud (OMS).



Un problema adicional es que muy pocas saben que la tienen.



La OMS pidió a los gobiernos un plan global para luchar contra esas enfermedades virales, que constituyen un grave problema de salud.



Según su informe anual sobre esta dolencia, la mayoría de esta población no está sometida a análisis y no tiene acceso a los tratamientos, por lo que corren el riesgo de desarrollar una enfermedad crónica o cáncer, indicó el organismo en información difundida en el Centro de Noticias de Naciones Unidas.



“Si estas personas continúan sin recibir tratamiento, a largo plazo, muchos de ellos padecerán enfermedades letales, como la cirrosis y el cáncer del hígado. Se estima que cada año la hepatitis viral mata a 1,34 millones de personas, cifra comparable a las muertes causadas por la tuberculosis y el sida”, dijo Gottfried Hirnschall, director del Programa contra la Hepatitis de la OMS.



El virus de la hepatitis B es transmitido entre las personas a través de contacto con la sangre u otros fluidos corporales. El virus de la hepatitis C se disemina a través de contacto directo con sangre infectada.