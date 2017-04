Demócratas aprobarían presupuesto si Trump cede en muro

WASHINGTON(AP )

El presidente Donald Trump podría evitarse el riesgo de un cierre del gobierno la semana próxima si abandona su demanda de que los legisladores aprueben fondos para su prometido muro fronterizo junto a México dentro de una vital ley de gastos, dijeron el lunes dos importantes congresistas demócratas.



"Si el presidente no se inmiscuye, pudiéramos tener un presupuesto listo para el viernes", dijo el líder de la minoría senatorial demócrata Chuck Schumer en una teleconferencia con reporteros, refiriéndose a los negociadores presupuestarios demócratas y republicanos.



La líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes Nancy Pelosi concordó. Dijo que aunque Trump prometió durante su campaña construir el muro, "no prometió que iba a quitarles comida de las bocas a bebés" ni recortar programas para ancianos, educación y el ambiente para poder pagar por la construcción. Dijo que el muro es "una propuesta inmoral, inefectiva e imprudente".



Los demócratas hicieron su llamado cuando se acerca la marca de los 100 días de la presidencia de Trump, que se cumplen el sábado. Dijeron que Trump ha incumplido reiteradamente sus promesas de campaña de ayudar a la clase trabajadora y mencionaron una propuesta de ley de salud que Pelosi llamó "una monstruosidad", recortes propuestos a programas nacionales y la inhabilidad de alcanzar políticas comerciales más duras.



El sábado es el mismo día en que el gobierno federal se quedaría sin fondos a menos que el Congreso apruebe una ley para financiar sus agencias.



Funcionarios de la Casa Blanca y líderes de ambos partidos dicen que no quieren un cierre del gobierno. Pero los allegados de Trump siguen demandando la inclusión de dinero para el muro en la ley de gastos y esa propuesta ha emergido como el mayor obstáculo para un acuerdo presupuestario.



"En lugar de arriesgar un cierre del gobierno al forzarle ese muro al Congreso y el pueblo estadounidense, el presidente debería dejarnos llegar a un acuerdo", dijo Schumer.



En un mensaje en Twitter el lunes, Trump dijo que su propuesto muro fronterizo sería "una herramienta muy importante para impedir que drogas entren a nuestro país y envenenen a nuestros jóvenes (y muchos otros)".



El fin de semana, Trump criticó a los demócratas, que se oponen abiertamente al financiamiento del muro.



"Los demócratas no quieren que se use dinero del presupuesto para el muro fronterizo, pese a que el mismo frenará drogas y pandilleros de MS 13 muy malos", dijo el sábado.



"Eventualmente, pero más tarde para que podamos ir empezando, México va a pagar de alguna forma por ese muro fronterizo tan necesario".



Trump va a realizar el sábado una concentración en Pennsylvania.



Pese al comentario de Trump de que la marca de los 100 días es "artificial", la Casa Blanca planea una semana cargada de actividades antes del sábado.



Trump firmará órdenes ejecutivas sobre energía y políticas rurales, cenará con jueces de la Corte Suprema, se reunirá con el presidente de Argentina y viajará a Atlanta para un evento de la NRA, la asociación de derechos de tenencia de armas. Varios colaboradores del presidente viajarán por el país para promover su gestión.



Trump planea delinear el miércoles un ambicioso plan de recortes de impuestos y le dijo a The Associated Press la semana pasada que el mismo incluiría "una enorme" reducción para individuos y corporaciones.