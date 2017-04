Reitera trumpismo que México será el que pague muro

WASHINGTON D.C. (Agencias)

Estados Unidos logrará que los mexicanos paguen por la construcción de un muro fronterizo ya sea cancelando créditos fiscales a inmigrantes indocumentados o recaudando impuestos en la línea fronteriza.



Así lo afirmó ayer Jeff Sessions, el procurador general de Estados Unidos, quien fue respaldado poco después por el presidente Donald Trump en Twitter.



"Vamos a lograr que se pague de alguna forma u otra", dijo ayer Sessions a pregunta del presentador George Stephanopoulos, de la cadena ABC, sobre si había evidencia que México financiará el muro.



En medio de un debate sobre asignar fondos del Capitolio para el muro, Sessions dijo no tener duda de que el País terminará pagando si el Gobierno de Estados Unidos cancela créditos fiscales recibidos por inmigrantes indocumentados mexicanos.



"Yo sé que hay 4 mil millones de dólares al año en pagos en exceso de acuerdo al propio Inspector General del Departamento del Tesoro varios años atrás. Son créditos fiscales que van a gente que no debería obtenerlos. Estos son en su mayor parte mexicanos", aseguró Sessions en la entrevista.



Haciendo eco de los comentarios de Sessions, el Presidente estadounidense repitió la afirmación del procurador y culpó a los demócratas de no querer dar los fondos temporales.



"Los demócratas no quieren dinero del presupuesto para el muro fronterizo pese a el hecho de que va a detener el flujo de drogas y a pandilleros muy malos del MS13", tuiteó Trump.



"Eventualmente, pero en una fecha posterior para que podamos comenzar (la construcción) antes, México va a pagar, de alguna manera, por el tan necesitado muro", agregó.



Pero Sessions fue más allá hoy y amenazó con incluso establecer algún tipo de recaudación en la frontera entre México y Estados Unidos para lograr que los mexicanos terminen pagando por el muro fronterizo.



"Hay otras cosas que podemos hacer en la frontera que pueden crear ingresos para pagar por el muro. No hay duda de eso", aseguró Sessions.