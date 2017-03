Abogado se resiste a orden para testificar en caso de Arpaio

PHOENIX, Arizona(AP)

Un abogado que representó al ex sheriff del condado de Maricopa Joe Arpaio en un caso de prejuicio racial se está resistiendo a una orden judicial para testificar en el caso criminal contra Arpaio por desacato a la corte.



En un documento presentado a la corte, el abogado Tim Casey alega que el testimonio que los fiscales buscan está protegido por el privilegio del secreto profesional entre un abogado y su cliente.



El ex sheriff enfrentará 25 de abril un juicio por desacato, por haber desafiado una orden de 2011 que le prohibió hacer patrullajes de inmigración.



Arpaio reconoció haber prolongado sus patrullajes, pero dijo que su desobediencia no fue intencional.



Casey defendió a Arpaio en el caso de prejuicio racial durante casi seis años, antes de excusarse en noviembre de 2014.



El juez que lleva el caso de prejuicio racial halló que Casey informó a Arpaio sobre la orden el mismo día que fue emitida. Posteriormente lo confrontó, cuando descubrió que Arpaio estaba en violación de la orden.