Colaborador de Trump ofrece responder sobre lazos con Rusia

WASHINGTON D.C. (AP)

El ex director de la campaña del presidente Donald Trump, figura clave en las investigaciones sobre los lazos de la campaña con Rusia, se ha ofrecido responder a preguntas de los legisladores que investigan la presunta intromisión del Kremlin en las elecciones de 2016.



El presidente de la comisión de inteligencia de la cámara baja, el republicano Devin Nunes, dijo a la prensa el viernes que el abogado de Paul Manafort se comunicó con el panel en la víspera para ofrecerle la oportunidad de interrogarlo. Nunes dijo no saber si la entrevista tendría lugar públicamente o a puertas cerradas.



"No vamos a iniciar una era neomacartista en la que empezamos a interrogar a estadounidenses solo porque los mencionaron en una nota de prensa", dijo Nunes. "Eso me preocupa mucho, pero si la gente quiere venir libremente, lo haremos".



Manafort se ofreció voluntariamente a responder preguntas pocos días después que The Associated Press reveló que hace una década fue empleado de un multimillonario ruso.



Manafort, un consultor internacional, había ofrecido una campaña amplia de influencia política al empresario del aluminio Oleg Deripaska, un estrecho aliado del presidente ruso Vladimir Putin. En la propuesta obtenida por la AP, Manafort dijo que ésta será "de gran beneficio para el gobierno de Putin".



Manafort firmó con Deripaska un contrato por 10 millones de dólares anuales a partir de 2006, según entrevistas con varias personas conocedoras de los pagos al consultor estadounidense y archivos comerciales obtenidos por la AP.



En una declaración a la AP a principios de semana, Manafort confirmó que trabajaba para Deripaska, pero negó que fuera en beneficio del gobierno ruso.



La AP informó el jueves que recientemente, agentes del Tesoro obtuvieron información sobre transacciones financieras extraterritoriales en las que participó Manafort. Los archivos fueron solicitados como parte de una investigación federal sobre su trabajo en el este de Europa.



Manafort también dijo que sus transacciones bancarias extraterritoriales eran normales en su negocio. "Como muchas empresas que hacen negocios internacionales, mi compañía recibía pagos mediante transferencias bancarias, utilizando generalmente las instituciones financieras preferidas de los clientes y sus instrucciones", afirmó.