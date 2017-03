Estado islámico asume atentado

LONDRES, Inglaterra(Agencias)

La Policía británica identificó al terrorista de Londres como Khalid Masood, un británico de 52 años.



Masood nació en Kent, al Sureste de Inglaterra, era conocido por varios alias y los inspectores creen que vivía en West Midlands. Además, según las autoridades, no estaba siendo investigado en la actualidad.



En los registros de la Policía no había indagatorias previas acerca de su intención de realizar un ataque terrorista.



El sujeto estuvo en prisión por primera vez en 1983 y la última en 2003 por posesión de armas blancas. Tenía antecedentes por asalto, lesiones y posesión de armas, pero no por terrorismo.



EI reclama autoría



Por su parte, el grupo Estado Islámico (EI) a través de su agencia de noticias Amaq dijo que el atacante era uno de sus milicianos.



La primera ministra Theresa May indicó que se le había investigado por posibles lazos con el extremismo, pero que se le consideró una figura marginal.



May hizo esas declaraciones poco después de que el Parlamento británico guardara un minuto de silencio y volviera a reunirse menos de 24 horas después del ataque del miércoles.



May ofreció un desafiante discurso en la Cámara de los Comunes, en el que afirmó con sencillez: “No tenemos miedo’’.



Detienen a 8 por atentado



La Policía Metropolitana de Londres informó que 8 personas fueron arrestadas la madrugada del jueves.



Scotland Yard, que previamente había informado de siete detenciones, actualizó la cifra de arrestados por agentes armados que realizaron de madrugada redadas en seis direcciones de Londres, Birmingham y otros puntos del país, como parte de la investigación para esclarecer el atentado.