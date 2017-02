Señalan que no hay pruebas para sostener veto de Trump: AP

(AP)

Analistas del Departamento de Inteligencia del Departamento de Seguridad Nacional de EU no encontraron pruebas suficientes de que los ciudadanos de siete países de mayoría musulmana, incluidos en la prohibición de viaje del presidente Donald Trump, suponen una amenaza terrorista para el país norteamericano.



De acuerdo con el borrador de un documento obtenido por The Associated Press, la ciudadanía es un "indicador poco probable" de amenazas terroristas para Estados Unidos y pocos ciudadanos de los países enumerados por Trump en su prohibición de viaje han realizado ataques o han participado en actividades relacionadas con el terrorismo en EU desde que comenzó la guerra civil de Siria en 2011.



Trump citó la amenaza terrorista como la principal razón por la que firmó su veto migratorio a finales de enero, frenando también el programa de acogida de refugiados de EU.



Un juez federal en el estado de Washington suspendió la orden a principios de este mes, aunque Trump aseguró hoy que pronto anunciará un nuevo decreto en esta materia y se ha señalado que su administración ha estado trabajando en una nueva versión que podría resistir los desafíos legales.