Las leyes en el mundo contra el 'texteo' al volante

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Ante el creciente número de accidentes provocados por el uso de celulares al conducir, muchos países tienen leyes restrictivas, la mayoría de las cuales imponen sanciones económicas a los infractores, o penales, en caso de que haya lesionados o muertos.



En Estados Unidos, cada estado decide las leyes que aplica, aunque no hay una ley estatal que prohíba totalmente el uso de teléfonos portátiles al conducir.



En 14 estados, además del Distrito de Columbia, Puerto Rico, Guam y las Islás Vírgenes, prohíben a todos los conductores usar celulares si no es con el manos libres al manejar, mientras que 38 estados, incluido DC, impiden a los conductores novatos cualquier uso de portátil.



En 2007, Washington se convirtió en el primer estado en aprobar una ley para impedir el texteo mientras se maneja, y hoy son 46 estados los que tienen esta restricción.



Apenas en enero, California comenzó a aplicar restricciones más amplias al uso de celulares mientras se conduce. La ley establece multas de entre 20 y 50 dólares a los infractores.



Ciudades como Nueva York y Nueva Jersey evalúan, a la vez, prohibir a los peatones el uso del celular mientras transitan por las calles.



Países como Argentina y Colombia también establecen penalizaciones económicas por el uso de celulares al conducir, excepto si se usan los manos libres. En el caso de Colombia, la infracción equivale a unos 15 salarios mínimos diarios.



En Europa, el importe promedio de las multas por usar teléfonos portátiles al manejar ronda los 105 euros (2 mil 200 pesos mexicanos). Los países con sanciones más altas son Holanda y España (aquí la multa es de 200 euros).



En el caso de los peatones, muchas ciudades están optando por crear herramientas que los ayuden a evitar accidentes por usar sus smartphones en la calle. Apenas este mes, la ciudad holandesa de Bodegraven inició las pruebas de un sistema llamado “Semáforos Plus”, para alertar a los usuarios de teléfonos celulares al cruzar las calles, que son iluminadas con luz led en el piso, según el semáforo esté en rojo, amarillo o verde.



En Hong Kong hay anuncios grabados en cantonés, mandarín e inglés en el Metro, a fin de alertar a los pasajeros distraídos con sus teléfonos de que están a punto de subir a una escalera eléctrica.



En la ciudad china de Chongqing Chongqing se creó incluso un tramo peatonal para usuarios de celulares, separado del resto de la acera, no sólo para protegerlos a ellos, sino para permitir al resto de los peatones que no están revisando sus teléfonos cruzar más rápido.