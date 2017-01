Gobierno de Trump restringe información en agencia ambiental

WASHINGTON D.C. (AP )

El gobierno del presidente Donald Trump ha instituido lo que describió como un silencio informativo en la Agencia de Protección Ambiental y prohibió al personal que conceda nuevos contratos o subvenciones, parte de la ampliación de las restricciones de comunicación al interior del poder ejecutivo.



Los correos electrónicos enviados el viernes al personal de la Agencia de Protección Ambiental (EPA por sus siglas en inglés) y revisados por The Associated Press detallan prohibiciones específicas que suprimen envíos de comunicados de prensa, actualizaciones de blogs o de mensajes en las cuentas de redes sociales de la agencia.



El gobierno de Trump también ha ordenado lo que llamó una suspensión temporal de todas las nuevas actividades de negocios en el departamento, como emitir órdenes de tareas o asignaciones de trabajo a los contratistas de la EPA. Se esperaba que las órdenes tuvieran una repercusión importante e inmediata en las actividades de la EPA a nivel nacional.



Ordenes similares que prohíben las comunicaciones externas fueron emitidas en los últimos días por el gobierno de Trump en otras agencias federales, entre ellas los departamentos de Agricultura y el Interior.



El personal de la oficina de relaciones públicas de la EPA recibió la orden de remitir toda información que soliciten los reporteros a la Oficina de Gestión y Administración de Recursos.



"Las solicitudes que lleguen de la prensa serán examinadas cuidadosamente", de acuerdo con una directiva. "Envíen sólo mensajes críticos, ya que los mensajes pueden ser compartidos ampliamente y terminar en la prensa".



Una revisión a las páginas web y cuentas en redes sociales de la EPA, que ordinariamente incluyen numerosos mensajes nuevos cada día, no mostraban actividad nueva desde el viernes.



El portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, dijo el martes que no tenía información sobre ese silencio informativo. Dijo que sus colaboradores examinaban las circunstancias.



Doug Ericksen, director de comunicaciones del equipo de transición de Trump en la EPA, consideró posible que las restricciones de comunicación sean levantadas a fines de semana.



"Estamos intentando manejar todo y garantizar que lo que salga refleje las prioridades del nuevo gobierno", señaló Ericksen.



Salvo lo provisto en el correo electrónico interno, Ericksen aclaró que el congelamiento de los contratos y subvenciones de la EPA no se aplicará a las acciones de limpieza ambiental o actividades de construcción de infraestructura.