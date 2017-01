Suecia investiga violación supuestamente emitida en Facebook

COPENHAGUE, Dinamarca (AP)

Tres hombres fueron detenidos en Suecia como sospechosos de participar en una violación grupal que se emitió en vivo a través de un grupo cerrado de Facebook, indicó el martes la policía.



La investigación sobre "un delito sexual grave" está "en una fase preliminar", dijo la portavoz policial Lisa Sannervick, indicando que no podía dar más detalles. Por el momento no se habían presentado cargos.



Un adolescente y dos hombres en la veintena fueron detenidos el domingo en la ciudad de Uppsala, al norte de Estocolmo, después de que la policía recibiera avisos de usuarios de Facebook sobre la reproducción en curso y la violación.



Los investigadores no tienen "las imágenes que muestran la supuesta agresión", indicó el lunes a la televisora sueca TV4 el vicefiscal jefe Magnus Berggren, que instó a cualquiera con "acceso a estas imágenes" que las entregue a las autoridades.