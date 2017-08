La fiscal destituida acusa a Maduro de corrupción

RIO DE JANEIRO, Brasil(AP )

La fiscal venezolana destituida, Luisa Ortega Díaz, acusó el miércoles al presidente Nicolás Maduro de participar en actos de corrupción, e indicó que proporcionará pruebas para ayudar a que otros países presenten cargos.



Ortega habló durante una reunión de fiscales del bloque comercial Mercosur en Brasilia. La nueva Asamblea Constituyente -integrada en su totalidad por partidarios de Maduro- destituyó a Ortega en agosto, luego que ella rompiera con el gobierno socialista.



Después de que el Tribunal Supremo de Justicia ordenó el arresto de su esposo, ambos huyeron del país.



Por su parte, el fiscal general venezolano Tarek William Saab afirmó que los señalamientos de Ortega “carecen de toda validez”, y dijo en conferencia de prensa que la fiscal destituida debió presentar esas acusaciones ante el sistema judicial venezolano.



Saab también señaló que Ortega es una “turista mundial” y que “habrá que ver quién soporta logísticamente todos esos viajes con un séquito cada día más grande”.



Ortega dijo que tenía evidencias que implican a Maduro y a otros altos funcionarios en actos de corrupción que involucran a la constructora brasileña Odebrecht y otras empresas, que no mencionó. No dio más detalles.



Por la noche, Diosdado Cabello, el poderoso líder del Partido Socialista Unido de Venezuela, afirmó que detrás de las denuncias de la fiscal destituida en Brasil se "esconde" la intención de desviar la atención sobre las investigaciones por delitos de corrupción que adelantan las autoridades venezolanas contra ella y su esposo.



Se fue a Brasil a decir “que no sé quién me deposito a mí 100 millones de dólares" de fondos de Odebrecht en Venezuela y acusó a Maduro de corrupción, manifestó Cabello en su programa semanal de radio y televisión "Con el Mazo Dando".



“Cuesta mucho entender” que durante su gestión de casi 10 años “no hizo nada, no investigó a nadie... ¿dónde están los presos?", se preguntó en alusión a las más 36 mil investigaciones por corrupción que Ortega ha dicho que tenía abiertas.



Según la fiscal destituida, uno los casos que más le inquietaba eran los convenios con Odebrecht, que involucraron pagos por 30 mil millones de dólares para 11 obras que quedaron inconclusas.



Odebrecht es el foco de una investigación masiva en Brasil llamada "Auto lavado", la cual involucra la entrega de contratos a cambio de sobornos. En los últimos tres años, decenas de políticos y empresarios han sido encarcelados, incluido el exdirector general de la empresa, Marcelo Odebrecht.



A consecuencia de esta investigación, varios gobiernos latinoamericanos donde Odebrecht y otras constructoras brasileñas operaban presentaron cargos contra funcionarios locales.



Sin embargo, aun cuando Ortega tenga evidencias fuertes, no está claro que ello vaya a afectar negativamente al gobierno de Maduro, que ya ha sido aislado por muchos países en la región.



Si bien Brasil comparte información relacionada a la investigación "Auto lavado" con otros países, las autoridades dicen que ellos dejan que la fiscalía de cada nación lleve a la justicia a quienes están dentro de su territorio.



Maduro dijo el martes que Ortega trabaja con Washington para dañar a su gobierno y que Venezuela solicitaría una orden de arresto internacional para ella. Se desconoce si dicho pedido ya fue concretado.



El Mercosur ha suspendido a Venezuela a raíz de la crisis por la que está pasando.



En tanto, el procurador general de Brasil, Rodrigo Janot, dijo el miércoles que la destitución de Ortega es "una violación institucional" que socava la independencia del sistema judicial venezolano.



En Caracas, el fiscal Saab recordó que su antecesora fue destituida por la Asamblea Constituyente por haber cometido “faltas graves contra la moral, contra la ética”.



La estatal Venezolana de Televisión difundió el miércoles algunas imágenes del allanamiento del apartamento de la fiscal destituida, realizado la semana pasada por la policía política, en la que se observan algunos cuadros de reconocidos artistas, prendas de exclusivas marcas internacionales y una colección de botellas de bebidas alcohólicas.