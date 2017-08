Trump amenaza con parálisis si no hay dinero para el muro

PHOENIX, ARIZONA()

El presidente Donald Trump amenazó con paralizar el Gobierno federal a menos que el Congreso le provea los fondos para cumplir su promesa de construir un muro en la frontera con México.



Trump señaló en un mitin en Phoenix, Arizona, que tiene un mensaje para los demócratas "obstruccionistas".



"Construiremos ese muro", afirmó, aun "si tenemos que parar el gobierno".



Trump también acusó a los demócratas de poner en riesgo la seguridad del país por no apoyar la propuesta.



El muro fue una de las promesas de campaña más populares de Trump, y en sus mítines era frecuente que el público gritara "Construyan el muro" al unísono. Trump había prometido que México pagaría por el muro, pero México se ha negado.



La Cámara de Representantes ha aprobado un proyecto de presupuesto con financiamiento para el muro, pero la iniciativa tiene un futuro incierto en el Senado.



QUIERE INDULTAR A ARPIO



El presidente Donald Trump manifestó que quiere indultar al ex jefe de policía Joe Arpaio luego de que recientemente fuera declarado culpable de desacato en una corte federal.



Trump expresó ayer a una multitud que Arpaio "va a estar bien" mientras aguarda sentencia.



En los últimos días ha habido intensa especulación de que el presidente podría indultar a Arpaio, quien ha ganado fama por su lucha contra la inmigración como jefe de policía en la zona metropolitana de Phoenix.



"No lo haré esta noche", agregó. Arpaio y Trump comparten puntos de vista sobre la inmigración, y el jefe de policía hizo campaña para Trump varias veces durante 2016.