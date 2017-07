Migrantes de tráiler en Texas se identifican como mexicanos

SAN ANTONIO (AP )

Hallan 8 inmigrantes muertos y al menos otros 28 en estado crítico dentro de un trailer en San Antonio #Texas; presumen tráfico de personas pic.twitter.com/fdJaVd7Csx — Débora Estrella (@Deb_Estrella) 23 de julio de 2017

Algunos migrantes que estaban dentro del tráiler localizado en un estacionamiento de un Walmart de San Antonio, Texas, eran mexicanos, de acuerdo con declaraciones de Thomas Homan, director encargado de la agencia estadounidense de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).En declaraciones a la agencia AP, el official indicó que otras dos personas murieron en el hospital, lo que elevaría a 9 el número de muertos.Homan dijo que algunos sobrevivientes se identificaron como mexicanos. Además, se sospecha que cuatro personas tienen entre 10 y 17 años de edad y al menos uno de ellos se encuentra en mala condición, según información de AP difundida a través de redes sociales.De acuerdo con las primeras entrevistas con sobrevivientes, Homan dijo que en el tráiler pudo haber más de 100 personas. Las autoridades encontraron 38 adentro y se cree que el resto pudo haber huído y ya habían sido recogidos.Las autoridades informaron el domingo que hallaron el camión con remolque en el estacionamiento de una tienda Walmart, donde rescataron a unos 30 sobrevivientes y detuvieron al conductor.Se trató del intento más reciente de tráfico humano por camión que termina en tragedia.En 2003, en uno de los casos más mortíferos registrados en Estados Unidos, 19 inmigrantes encerrados en un remolque sofocante murieron en Victoria, Texas.Todos los sobrevivientes del nuevo caso fueron trasladados a hospitales.Al menos 20 estaban en estado extremadamente crítico o grave y ocho más con lesiones menores, como insolación y deshidratación."Sus cuerpos estaban muy calientes al tacto. Las personas en este remolque no tenían ningún acceso a cualquier tipo de agua", dijo el jefe de bomberos de San Antonio, Charles Hood. "Para nosotros es una situación de víctimas en masa".El contenedor no tenía sistema de aire acondicionado funcionando a pesar de las temperaturas que superaron los 37 grados centígrados, agregó Hood.Los funcionarios no precisaron si el remolque estaba bajo llave cuando llegaron, si el remolque fue usado para contrabandear a los ocupantes a través de la frontera de México con Estados Unidos, o hacia donde se dirigía. San Antonio está a unos 240 kilómetros (150 millas) de la frontera con México.