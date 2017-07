Culmina período de embajador ruso en EU

MOSCÚ, Rusia(AP)

El embajador ruso en Estados Unidos Serguei Kislyak concluyó su período en Washington siendo una de las figuras en la controversia sobre la injerencia rusa en las elecciones presidenciales estadounidenses.



La embajada rusa anunció en Twitter que el período de Kislyak había concluido.



No se ha anunciado un reemplazo pero probablemente será Anatoly Antonov, viceministro de relaciones exteriores y ex viceministro de defensa partidario de una línea dura hacia Estados Unidos.



El primer designado por el presidente Donald Trump como asesor de seguridad nacional, Michael Flynn, renunció tras mentir sobre sus contactos con Kislyak. EL secretario de Justicia Jeff Sessions se recusó de la investigación sobre el rol de Rusia en las elecciones, al surgir evidencias de que no había divulgado reuniones con Kislyak.