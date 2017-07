Revelan detalles sobre acuerdo entre facciones palestinas

RAMALA, Cisjordania (AP)

Un político exiliado palestino que negoció tras bambalinas un acuerdo para compartir el poder en Gaza con su ex oponente Hamas discutió los detalles por primera vez en una entrevista, afirmando que el pacto llevará a una pronta apertura de la frontera con Egipto y un alivio de sus apagones.



El cruce fronterizo entre Gaza y Egipto deberá abrir a finales de agosto y se han garantizado fondos para construir una planta generadora de electricidad de 100 millones de dólares, dijo Mohammed Dahlan, ex jefe de seguridad en la franja, en una entrevista telefónica con The Associated Press desde los Emiratos Árabes Unidos.



Dahlan dijo que sus viejas relaciones con el nuevo jefe de la Franja de Gaza, el dirigente de Hamas Yehiyeh Sinwar, ayudaron a forjar la impensable alianza. Los dos crecieron en las calles del campamento de refugiados de Jan Yunis en el sur de Gaza antes de sumarse a movimientos rivales, el extremista Hamas y el moderado Fatá.



"Los dos nos dimos cuenta de que es hora de encontrar una solución” para Gaza, dijo Dahlan, de 55 años, en una conversación de una hora el sábado. Dijo que ambos aprendieron lecciones de las destructivas rivalidades del pasado.



El acuerdo, apoyado Egipto y los Emiratos, está aún en sus etapas tempranas. No hay garantía de éxito, pero todos los involucrados parecen beneficiarse.



Le permite a Egipto contener a Hamas, los extremistas a sus puertas, por medio de un nuevo arreglo de seguridad. Dahlan tiene la oportunidad de regresar a la política palestina. Y Hamas, agobiado financieramente, puede prolongar su control del territorio con la apertura de la frontera.



Si todo procede, el acuerdo podría asestar un duro golpe al presidente palestino Mahmud Abás, que gobierna los enclaves autónomos en Cisjordania, ocupada por Israel.



Abás tiene una pésima relación con Hamas, que le arrebató por la fuerza el poder en Gaza en el 2007, y con Dahlan, un ex asistente al que despidió en el 2010. Una alianza de Dahlan con Hamas marginaría más a Abás y minaría su posición de que representa a todos los palestinos.



Los objetivos del acuerdo _ poner fin al bloqueo de la frontera con Egipto, revivir la economía de la franja _ pudieran además debilitar las aspiraciones palestinas de estadidad, al crear un mini-estado en Gaza.