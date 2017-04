Corea del Norte detiene a otro ciudadano de Estados Unidos

PYONGYANG, Corea del Norte(AP )

Corea del Norte detuvo a un ciudadano de Estados Unidos, subiendo a tres el número de estadounidense retenidos en ese país, dijeron funcionarios el domingo.



Tony Kim, quien también usa su nombre coreano, Kim Sang-duk, fue detenido el sábado, de acuerdo con Park Chan-mo, rector de la Universidad de Pyongyang de Ciencia y Tecnología.



Park dijo que Kim, de 58 años, enseñó contabilidad en la universidad por alrededor de un mes. Agregó que fue detenido por funcionarios mientras trataba de salir del país por el aeropuerto internacional de Pyongyang.



Un portavoz de la universidad dijo que Kim estaba tratando de volar a China con su esposa.



La embajada de Suecia en Pyongyang dijo estar al tanto de la reciente detención de un ciudadano coreano-estadounidense, pero no ofreció más detalles. La embajada se encarga de los asuntos consulares de Estados Unidos en Corea del Norte porque estos dos países no mantienen relaciones diplomáticas.



El Departamento de Estado dijo que estaba al tanto del informe sobre un ciudadano estadounidense que fue detenido, pero rehusó dar más comentarios "debido a consideraciones de privacidad".



Park dijo que Kim había enseñado en la Universidad Yanbian de Ciencia y Tecnología en China antes de llegar a Pyongyang. Dijo que fue informado que la detención no tenía "nada que ver" con el trabajo de Kim en la universidad pero no tenía más detalles.



Hasta el domingo por la noche, medios oficiales de Corea del Norte no habían reportado la detención.



La Universidad Pyongyang de Ciencia y Tecnología es el único centro superior privado en Corea del Norte. Abrió sus puertas en el 2010.

Es único en el país porque tiene una gran cantidad de personal extranjero.



Colin McCulloch, director de asuntos externos, dijo que la universidad no estaba siendo investigada y seguía funcionando normalmente.



Añadió que no podía confirmar inmediatamente dónde nació Kim.



Aunque no se han divulgado detalles sobre por qué fue detenido Kim, el arresto ocurre en momentos en que las relaciones entre Estados Unidos y Norcorea están inusualmente tensas.



Recientemente, ambos países se han amenazado de guerra y tener a otro estadounidense en la cárcel probablemente escalará la situación aún más.



Al menos otros dos estadounidenses están detenidos en el hermético país. El año pasado, Otto Warmbier, un estudiante de la Universidad de Virginia, fue condenado a 15 años de trabajo forzoso en prisión tras confesar que robó un cartel de propaganda.



Kim Dong Chul, nacido en Corea del Sur pero que podría tener ciudadanía estadounidense, cumple una condena de 10 años por espionaje.