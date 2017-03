EU rechaza invitación de Rusia a conferencia de paz afgana

WASHINGTON D.C. (AP )

Estados Unidos no asistirá a una conferencia de paz multinacional sobre Afganistán a realizarse el próximo mes en Rusia, dijo el jueves un funcionario del Departamento de Estado.



Las razones son que Estados Unidos no fue consultado antes de recibir la invitación y que desconoce los objetivos de Rusia para la reunión.



El funcionario señaló que Washington quiere trabajar con Moscú sobre esfuerzos regionales para terminar con los 16 años de guerra, y que el secretario de Estado Rex Tillerson plateará el asunto cuando visite Rusia en abril. El funcionario exigió no ser identificado porque no está autorizado para hablar púbicamente sobre el tema.



Afganistán, Pakistán, Irán, India y varias naciones de Asia central están entre los invitados a la conferencia de Moscú. Funcionarios afganos y estadounidenses dicen que el Taliban no fue invitado. El Departamento de Estado no ha anunciado públicamente su posición sobre la planada conferencia.



En 2016, Pakistán, Afganistán, China y Estados Unidos se reunión para iniciar un proceso de paz, pero ese esfuerzo se tambaleó.



El funcionario dijo que Estados Unidos quiere que las naciones de la región, las cuales tienen un interés compartido en la paz en Afganistán, intensifiquen la presión para que el Talibán negocie con el gobierno afgano.



La semana pasada, funcionarios paquistaníes recibieron en Islamabad a siete líderes talibanes para tratar de presionar a los insurgentes para que negocien la paz antes de la reunión de Moscú, dijeron a The Associated Press dos funcionarios del Talibán.



Pakistán ha estado bajo presión internacional para que trate de conducir a líderes del Talibán hacia alguna forma de negociación con Kabul. Los líderes talibanes han vivido en Pakistán desde que fue derrocado su régimen en Afganistán en la invasión estadounidense de 2001.



El martes en Washington, el ministro afgano de Relaciones Exteriores Salahuddin Rabbani pidió a Estados Unidos que aumente la cifra de 8.400 soldados que están actualmente en Afganistán, donde el Talibán ha intensificado los ataques y donde el grupo Estado Islámico también representa una amenaza.