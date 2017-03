Matan a tiros a un ex legislador ruso en Kiev

KIEV, Ucrania (AP )

El ex legislador ruso, Denis Voronenkov, murió baleado el jueves en Kiev en lo que la policía ucraniana describió como un asesinato probablemente encargado por Rusia.



El fiscal general de Ucrania, Yuriy Lutsenko, culpó al Kremlin de la muerte de Voronenkov y afirmó que Rusia quería castigarlo por declarar ante investigadores ucranianos.



El ex parlamentario, de 45 años, había formado parte de la facción comunista en la cámara baja rusa y se mudó el pasado otoño a Ucrania, donde se naturalizó. Testificó ante investigadores ucranianos dentro de sus pesquisas sobre las actividades del ex presidente prorruso del país, Viktor Yanukovich, que fue derrocado en febrero de 2014 en medio de grandes protestas.



Voronenkov fue atacado por un hombre armado no identificado a la entrada de un hotel de lujo en la capital de Ucrania, añadió la policía. El agresor también hirió al guardaespaldas del ex diputado, que devolvió el fuego e hirió al atacante. Ambos fueron

hospitalizados, indicó la policía. Las autoridades ucranianas dijeron después que el agresor, al que identificaron como ciudadano ucraniano, murió por las heridas que sufrió en cabeza y pecho.



Voronenkov abandonó Rusia con su esposa, la cantante Maria Maksakova, que también fue parlamentaria. Dijo haber abandonado el país por la persecución de las agencias rusas de seguridad y había renunciado a la ciudadanía rusa.



Tras su traslado a Ucrania, investigadores rusos presentaron cargos de fraude contra Voronenkov en relación con sus actividades empresariales.



Varios parlamentarios rusos se apresuraron a rechazar las acusaciones de Ucrania sobre que Voronenkov podría haber sido asesinado por una traición a Rusia.



El asesinato podría derivar de una disputa de negocios, dijo a la televisora estatal rusa Nikolai Kovalyov, ex jefe de seguridad ruso y que ahora es legislador.