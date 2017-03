Investigan atentado de Londres como terrorismo

LONDRES, Inglaterra(Agencias)

La policía británica elevó a 5 las personas muertas en el atentado terrorista perpetrado frente al Parlamento.



Mark Rowley, director de operaciones antiterroristas, precisó que murieron un policía, tres civiles y el agresor. Indicó que más de 40 personas resultaron heridas.



El agresor no ha sido identificado, pero Rowley dijo que la policía cree conocer su identidad, sin embargo no ha revelado detalles.

Indicó que se sospecha que el extremismo islámico esté detrás de la agresión.



Según testigos, el atacante viajaba en el vehículo todoterreno que arrolló a personas antes de detenerse cerca del Parlamento. Al salir del vehículo, habría entrado en los jardines del recinto, antes de ser abordado por agentes, y atacó a uno con un cuchillo. Tras lo cual, los policías abrieron fuego contra el atacante.



Fuerzas de seguridad desplegaron un vasto operativo e informaron que el hecho sería tratado como un incidente terrorista.



La primera ministra Theresa May, quien estaba en la sesión en la sede parlamentaria, fue evacuada, dijo su portavoz.



‘No cederemos al terror’



May, quien presidió una reunión del comité de emergencia Cobra, catalogó el ataque terrorista como enfermo y depravado. Confirmó que solamente era un atacante, según la BBC.



La Jefa del Gobierno dijo que no se cambiará el grado de alerta terrorista que tiene actualmente el país, calificado de “severo”, el cuarto más alto de una escala de cinco.



“Quiero dejar claro... cualquier intento de derrotar nuestros valores a través de la violencia está condenado al fracaso”, añadió.

“Nunca cederemos al terror y nunca permitiremos que las voces del odio y del mal nos separen”, concluyó May.