Washington advierte de campaña contra mariguana recreativa

WASHINGTON D.C. (AP )

El Departamento de Justicia redoblará la aplicación de una ley federal contra el uso recreativo de la mariguana, señaló el jueves el secretario de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, el más fuerte indicio hasta la fecha por parte del gobierno del presidente Donald Trump de una inminente campaña contra esa droga, pese a que una fuerte mayoría en Estados Unidos cree que debería ser legal.



"Creo que veremos una mayor ejecución de ella", afirmó Spicer en respuesta a una pregunta durante una conferencia de prensa. Pero no ofreció detalles sobre qué implicaría la ejecución de la ley. Trump no se opone al consumo de mariguana por cuestiones médicas, agregó el portavoz, pero "eso es muy distinto al uso recreativo, que es algo que el Departamento de Justicia revisará más a fondo".



Restringir el uso recreativo de la mariguana en los estados que han legalizado el consumo de esa droga contravendría las declaraciones del gobierno de Trump a favor de los derechos estatales. Un día antes, Washington anunció que ha dejado a los estados y las comunidades locales decidir sobre el tema del uso de baños de parte de estudiantes transexuales.



La ejecución de la ley también significaría distanciarse de la política sobre la mariguana del gobierno de Obama, que en un memorándum de 2013 aseguró que no intervendría en las leyes estatales para la mariguana siempre y cuando prohíban que la droga cruce los límites del estado y la mantengan fuera del alcance de los niños y de los cárteles del narcotráfico.



Pero el memorándum podría ser reescrito por el secretario de Justicia, Jeff Sessions, que ha dicho constantemente que se opone a la legalización de la mariguana pero no ha indicado qué haría.



Ocho estados y Washington, D.C. han legalizado la mariguana para uso recreativo. El Departamento de Justicia cuanta con varias opciones disponibles en caso de que decida ejecutar la ley, incluyendo la presentación de demandas bajo el argumento que las leyes estatales que regulan la mariguana son inconstitucionales porque la ley federal tiene preeminencia.



Los defensores de la mariguana esperan que la predicción de Spicer no se cumpla.



"Este gobierno sostiene que valora los derechos estatales, así que esperamos que respete los derechos de los estados de determinar sus propias políticas respecto a la mariguana", dijo Mason Tvert, director de comunicaciones del Marijuana Policy Project.