Van por migrantes con historial criminal

WASHINGTON D.C. (AP )

El presidente Donald Trump enfocará su política migratoria primero en la remoción de inmigrantes criminales que estén en el país ilegalmente, dijo su gobierno el lunes, lo que ofrece esperanza a más de 750 mil inmigrantes jóvenes que estuvieron protegidos de la deportación por el gobierno de Barack Obama Los jóvenes que fueron protegidos por el programa de suspensión temporal de deportaciones del presidente Obama, conocido como DACA, habían estado preocupados por que Trump cumpliera su promesa de campaña y cancelara de inmediato la que calificó como "amnistía ilegal".Sean Spicer, secretario de Prensa de la Casa Blanca, no descartó explícitamente en su primera reunión informativa una acción sobre el programa conocido como DACA, pero sus comentarios insinuaron que las políticas iniciales de Trump serán similares a las de Obama.Spicer señaló que Trump ha dicho que se enfocaría en los inmigrantes que están ilegalmente en el país y tienen antecedentes penales o representan una amenaza."Ahí va a estar la prioridad, y luego continuaremos trabajando de principio a fin con todas las personas que están aquí ilegalmente", señaló.El vocero presidencial agregó que los inmigrantes que han permanecido en el país tras el vencimiento de su visa también estarán entre las prioridades de aplicación de la ley por parte del gobierno.Los comentarios de Spicer repitieron lo que Trump dijo en una entrevista poco después de la elección, cuando señaló en el programa "60 Minutes" de la cadena de televisión CBS que "el enfoque estaría probablemente sobre dos millones, podría ser incluso tres millones" de criminales que viven en el país ilegalmente. Ello insinúa que habrá continuidad con respecto al gobierno de Obama, el cual también se enfocó en inmigrantes con antecedentes penales.Obama creó el programa DACA en 2012. Éste permite que inmigrantes jóvenes que fueron traídos al país de manera ilegal siendo niños soliciten un período de protección de la deportación por dos años y un permiso de trabajo. La protección y el permiso laboral pueden ser renovados.La información sobre el programa y los documentos de solicitud aún estaban disponibles en Internet por parte del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, la agencia de Seguridad Nacional que maneja el DACA.Los defensores de los derechos de inmigrantes están presionando a miembros del Congreso para que protejan a los jóvenes inmigrantes después de que no lo hicieron en el pasado.Tales inmigrantes, a quienes con frecuencia se les llama "dreamers", son el grupo que es visto de manera más favorable entre los aproximadamente 11 millones de inmigrantes que viven en Estados Unidos sin permiso.Spicer agregó que Trump comenzó a trabajar sobre cómo pagar su otro compromiso primordial de campaña: Un muro en la frontera mexicana."Él ya comenzó a trabajar con el Congreso sobre las partidas para eso", dijo Spicer. "Está haciendo todo lo que puede para orientar a agencias y al Congreso para que comiencen con ese trabajo tan pronto como sea posible".Trump ha dicho que México reembolsará a Estados Unidos el costo del muro, un proyecto que podría costar miles de millones de dólares. El gobierno mexicano ha señalado reiteradamente que no haría pagos.