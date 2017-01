Conceden arresto domiciliario a ex dictador panameño

CIUDAD DE PANAMÁ, PANAMÁ(AP)

El ex dictador panameño Manuel Noriega recibió una medida de casa por cárcel para que pueda prepararse para una cirugía neurológica, informó el lunes uno de sus abogados.



Ezra Ángel, del equipo jurídico de Noriega, dijo por teléfono a The Associated Press que el arresto domiciliario fue dispuesto por una sala penal de la Corte Suprema de Justicia. Agregó que la medida aún no ha sido ejecutada, por lo que el ex gobernante continúa en prisión.



Una fuente de la Corte Suprema, que pidió no ser identificada porque no estaba autorizada para comentar el caso, confirmó a AP el fallo.

Noriega, de 82 años, debe ser sometido a una cirugía para eliminarle un tumor benigno en la cabeza. A fines del mes pasado la justicia panameña ordenó su traslado a un hospital.



El ex dictador fue extraditado por Francia en diciembre de 2011 tras pagar dos décadas de cárcel en Estados Unidos y París por narcotráfico y lavado de dinero.