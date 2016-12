Nacionalistas blancos de EU reciben donaciones exentas

BATON ROUGE, Luisiana(AP)

El gobierno federal de Estados Unidos le permitió a cuatro agrupaciones de nacionalistas blancos registrarse como organizaciones caritativas y recaudar más de 7,8 millones de dólares en donaciones libres de impuestos, halló una investigación de The Associated Press.



Animados por la victoria electoral de Donald Trump, los grupos aseveran que ahora esperan poder recabar aún más dinero y contar con una mayor participación ideológica.



Bajo nombres de apariencia inocua, como el Instituto de Política Nacional y la Fundación para el Nuevo Siglo, tales grupos se hacen pasar como grupos educativos y usan las donaciones para financiar portales de internet, libros y conferencias a fin de esparcir su ideología.



El dinero también llega a las cuentas personales de los líderes de esos cuatro grupos.



Jared Taylor, líder de la Fundación Nuevo Siglo, dijo que su organización recauda fondos para beneficiar a "la raza blanca", lo que es financiado indirectamente por los contribuyentes ya que el grupo tiene status fiscal de 501(c)(3). Los otros grupos que gozan de ese status bajo las normas del Servicio Interno de Impuestos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (IRS por sus siglas en inglés) son la Sociedad Charles Martel, el Instituto de Política Nacional y la Fundación VDare.



Samuel Brunson, profesor de leyes fiscales en la Universidad Loyola en Chicago, recalcó que el estatus de organización sin fines de lucro le da a esos grupos cierto renombre y legitimidad.



"Le debería molestar a la gente que el gobierno esté subsidiando grupos que fomentan valores incompatibles con los de la mayoría de los estadounidenses", dijo Brunson.



El IRS ha tratado de corregir el estatus de grupos que se hacen pasar como organizaciones sin fines de lucro pero que en realidad solo emiten propaganda. En 1978, la agencia le negó status libre de impuestos a la Alianza Nacional, un grupo neonazi que publicaba un boletín antisemita. En 1994, una corte ratificó que no se le puede dar status de libre de impuestos al Movimiento Nacionalista, un grupo de nacionalistas blancos con sede en Mississippi.



Algunos expertos conjeturan que el IRS se inhibió un poco luego de las acusaciones en 2013 de que colocó bajo escrutinio adicional a grupos afiliados con el movimiento nacionalista Tea Party.



"No creo que en estos momentos se sientan muy confiados", expresó Ellen Aprill, profesora de leyes fiscales en la Escuela de Derecho Loyola de Los Ángeles.



Michael Dobzinski, portavoz del IRS, dijo que no puede hacer comentarios sobre casos particulares.



El profesor de leyes en la Louisiana State University Philip Hackney, quien antes trabajó como abogado del IRS, dijo que la agencia recibe decenas de miles de solicitudes al año y que no tiene los recursos para revisar cada una con detalle.



"Muchas de las solicitudes ni siquiera son revisadas. Allá buscan maneras de hacer las cosas rápidamente y a veces aprueban solicitudes sin verlas", dijo Hackney.



La Fundación Nuevo Siglo, organización clasificada como sin fines de lucro que opera en Virginia, ha recaudado más de 2 millones de dólares desde 2007 y publica la revista online American Renaissance, que promueve la idea de que es "totalmente normal" que los blancos quieran ser la raza mayoritaria.



Taylor, quien estudió en la Universidad de Yale, dijo que su grupo fundado en 1994 se sujeta a todas las leyes relacionadas con grupos sin fines de lucro.



"De ninguna manera hemos ocultado nuestras intenciones", comentó Taylor. "Creo que somos educativos siguiendo la definición exacta redactada por el Congreso".