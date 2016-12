Científicos argentinos temen futuro por recorte presupuesto

BUENOS AIRES, Argentina(AP)

científicos argentinos abandonaron los laboratorios y levantaron pancartas de protesta para evitar que la ciencia vuelva a convertirse en una variable de ajuste en un país con su economía paralizada.



Desde principios de esta semana investigadores, estudiantes y profesores mantienen tomado el Ministerio de Ciencia y Tecnología luego de que el gobierno anunció que sólo 455 aspirantes, entre ellos 70 del exterior, ingresarán el próximo año a la carrera de investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), el más prestigioso centro de formación y promoción de la ciencia en Argentina.



En 2015 habían sido aceptados más de 900.

La medida oficial, adoptada en un contexto de ajuste del gasto público para reducir el abultado déficit fiscal, dejó afuera a 500 aspirantes con títulos de posgrado y maestrías que contaban con la previa recomendación del comité de selección del propio CONICET para ingresar al organismo. El futuro de estos científicos ahora es incierto.



"No hay ningún país que, con un 30% de pobres, esté aumentando el número de investigadores", dijo el ministro de Ciencia y Tecnología Lino Barañao al justificar el recorte de cupos para 2017.



Pero para la comunidad científica el ajuste responde a una decisión política del gobierno del conservador Mauricio Macri para optimizar los recursos y sostienen que la medida pondría en riesgo el desarrollo científico del país para los próximos años.



"Esto implica una expulsión de recursos humanos del sistema científico", dijo a The Associated Press Stéfano Cirigliano, becario del doctorado de Biométrica del CONICET. "Acá había una planificación para los próximos años que no se va a cumplir", opinó el joven, de 28 años, sentado en el piso con su computadora portátil mientras a pocos metros colegas golpeaban bombos y cantaban consignas contra el ministro Barañao.



A los científicos más veteranos que participan de la toma del ministerio el conflicto los retrotrae a la década de los 90 cuando el entonces ministro de Economía los mandó a "lavar los platos" mientras reclamaban más presupuesto para la ciencia. Durante cuatro años no hubo convocatoria a la carrera de investigador del CONICET, lo cual generó un masivo éxodo de legos al exterior.



En 2007 la entonces presidenta Cristina Fernández dio categoría de ministerio a la Ciencia y Tecnología y le otorgó un presupuesto que permitió fomentar proyectos de investigación y mejorar los salarios y becas, con lo cual se logró frenar la sangría de científicos al exterior y repatriar a más de un millar de ellos.



Durante la campaña electoral Macri elogió esta política de promoción de la ciencia y al asumir el poder a fines de 2015 ratificó a Barañao en el cargo que venía ocupando durante los anteriores ocho años. Pero en un contexto de recesión económica la ciencia también debió ajustarse el cinturón para ayudar a bajar el abultado déficit fiscal, en gran parte heredado de la anterior gestión.



Si bien la partida destinada al Ministerio de Ciencia en el presupuesto de 2017 implica un aumento de 32% respecto de este año la cifra está por debajo de la inflación anual.



Barañao reconoció que hay que reformular la planificación del CONICET porque es imposible cumplir el plan que él mismo diseñó para aumentar un 10% cada año el ingreso de científicos a la carrera de investigadores del organismo.



"Esto va a desatar una fuga de cerebros al exterior", dijo a AP Agustín Barna, un doctor en antropología becado por el CONICET y que vio frustrado su ingreso a la carrera de investigador. "La mayor tristeza es que hay colegas que trabajan investigando enfermedades de transmisión sexual. Otros investigan cómo producir vacunas, mejorar semillas, hasta sujetos como yo de ciencias sociales que trabajamos en problemáticas sociales muy dramáticas. esas investigaciones van a dejar de suceder", se lamentó.