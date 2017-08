Relación Venezuela-EU está en su peor momento: Maduro

CARACAS(AP)

El presidente venezolano Nicolás Maduro afirmó que las relaciones con Washington están en su peor momento, pero se mostró dispuesto a regularizar su comunicación con el gobierno liderado por Donald Trump.



Maduro dijo en conferencia de prensa que el objetivo de las élites estadounidenses es "ocupar militarmente y someter a Venezuela a los designios de sus trasnacionales y de los factores de poder", pero descartó que su gobierno vaya a ceder a los "chantajes" y a la "campaña de difamación mundial" que aseguró que enfrenta Venezuela.



Tras la declaración que realizó este mes el presidente Trump, quien expresó que estaba considerando una posible acción militar en el país sudamericano, Maduro admitió que "ahora lamentablemente estamos en el peor momento" de la relación con el gobierno de Estados Unidos.



El mandatario venezolano acusó a su homólogo de haber emprendido una "persecución financiera" contra Venezuela, pero sostuvo que no le teme. El gobernante agregó que está preparando un conjunto de medidas, con el apoyo de la oficialista Asamblea Constituyente, para defenderse “del bloqueo comercial, petrolero y financiero”, que aseguró estaría preparando Trump. No ofreció más detalles.



A pesar de las tensiones, el gobernante dijo que estaba abierto tener una "relación de respeto" y “normalizar” las relaciones con Washington. Ambos países carecen de embajador desde 2010.



Las nuevas fricciones con Estados Unidos se dan en medio de la tensión política generada por las últimas medidas de la Asamblea Constituyente y por las protestas antigubernamentales que se extendieron cuatro meses y dejaron al menos 122 muertos y casi 2 mil heridos.



Más de una docena de países, entre ellos Estados Unidos, condenaron la decisión que tomó la semana pasada la Constituyente de asumir las competencias legislativas de la Asamblea Nacional —de mayoría opositora— que se ha negado a reconocer el nuevo cuerpo que se instaló a inicios de mes.



El Departamento de Estado de Estados Unidos expresó en un comunicado la semana pasada que mientras el gobierno de Maduro siga comportándose como "una dictadura autoritaria" están dispuestos a llevar "todo el peso del poder económico y diplomático estadounidense" en apoyo al pueblo venezolano y su intento de restaurar su democracia.



A inicios de mes, Washington amenazó con aplicar sanciones económicas contra Venezuela si seguía adelante con el proceso para reescribir la constitución. Maduro y más de una decena de funcionarios y constituyentes venezolanos han sido sancionados en las últimas semanas por Estados Unidos.



Venezuela y Estados Unidos han mantenido durante más de una década tirantes relaciones que no han afectado el intercambio comercial, especialmente de petróleo.



Venezuela exporta un promedio de 700 mil barriles diarios de crudo al mercado estadounidense, según estimaciones de la Administración de Información de Energía de Estados Unidos, lo que representa cerca de la mitad de las exportaciones petroleras venezolanas y un ingreso anual estimado de 11 mil millones de dólares.