Cinco muertos en el atentado de Londres

LONDRES, Inglaterra(AP )

La policía británica dice que cinco personas murieron en el atentado terrorista frente al Parlamento.Mark Rowley, director de operaciones antiterroristas, dijo que murieron un policía, tres civiles y el agresor. Indicó que más de 40 personas resultaron heridas.El agresor no ha sido identificado. Rowley dijo que la policía cree conocer su identidad, pero no ha revelado detalles. Indicó que se sospecha que el extremismo islámico esté detrás de la agresión.El funcionario señaló que policías armados adicionales vigilarán las calles en los próximos días para tranquilizar al público, y cientos de agentes ya se encuentran trabajando en el caso.El policía que murió era Keith Palmer, de 48 años, dijo.___14:22El presidente venezolano Nicolás Maduro expresó sus condolencias por el ataque en Londres."Basta de terrorismo el mundo, basta de guerra, basta de intervencionismo", dijo el miércoles al rechazar el ataque que se registró en las cercanías del Parlamento británico.Maduro expresó durante un acto con seguidores en la capital su solidaridad con el Reino Unido y su pueblo por el ataque. "Nos solidarizamos con las víctimas, las familias de las víctimas", agregó.___13:42El presidente mexicano Enrique Peña Nieto expresó en Twitter "la solidaridad de los mexicanos con el Reino Unido, y expresamos nuestras condolencias a los familiares de las víctimas".Agregó que "México condena el ataque en Londres y lamenta la pérdida de vidas y personas heridas ocasionadas por este inaceptable acto de violencia". Peña Nieto informó que hasta ahora no se reportan mexicanos afectados.___19:20El presidente del gobierno de España, Mariano Rajoy, condenó el ataque mortal en Westminster, el corazón político de Londres, y ofreció sus condolencias en un telegrama enviado el miércoles a su homóloga británica, Theresa May."Un execrable acto terrorista como el acontecido hoy no hace sino recordarnos que afrontamos complejos desafíos para la seguridad de nuestras sociedades", dijo Rajoy en la transcripción del telegrama distribuido por Moncloa, la sede del gobierno."Debemos permanecer unidos frente a este tipo de amenazas que nos afectan a todos por igual y que no conocen fronteras", escribió Rajoy, que ofreció al Reino Unido el "pleno apoyo de España en estos difíciles momentos".___18:20La Casa Blanca condenó los ataques en Londres e informó que el presidente Donald Trump está monitoreando la situación.El portavoz Sean Spicer dijo el miércoles que Trump habló con la primera ministra británica, Theresa May, y dijo que la Casa Blanca aplaude "la respuesta rápida de la policía británica y los socorristas" y condena los ataques.Spicer dice que la ciudad de Londres y el gobierno británico tienen el "pleno apoyo" de Estados Unidos mientras investigan el ataque.___18:15El ministerio del Interior italiano dice que las principales autoridades de seguridad e inteligencia se reunirán en Roma el jueves para evaluar el incidente en Londres.El ministro Marco Minniti convocó al Comité de Análisis Estratégico Antiterrorista tras los "sucesos trágicos en Londres", en los que un vehículo arrolló a peatones en un puente y el agresor apuñaló luego a un agente de policía frente al Parlamento. Murieron cuatro personas, entre ellas el agresor y un agente de policía.___18:00El jefe de contra terrorismo de la Policía Metropolitana de Londres dice que cuatro personas han muerto en el incidente terrorista en Londres, entre ellos un agresor y un agente de policía.Mark Rowley dijo que hay una ventena de heridos y el Parlamento está clausurado. Se ha iniciado la búsqueda de otros atacantes, aunque la policía cree que hubo uno solo.___17:50El presidente francés Francois Hollande y la canciller alemana Angela Merkel expresan apoyo y solidaridad con Gran Bretaña tras el ataque del miércoles."A todos nos preocupa el terrorismo", dijo Hollande a la prensa en Villepinte, en las afueras de París. "Francia, que ha sufrido ataques tan graves, conoce el sufrimiento del pueblo británico hoy".Merkel dijo que se enteró "con dolor" del incidente. "Quiero decir en nombre de Alemania y sus ciudadanos que estamos firme y resueltamente junto a Gran Bretaña en la lucha contra el terrorismo en todas sus formas".