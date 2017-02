Cuba califica a Calderón y a Almagro de vulgares mercenarios

LA HABANA, Cuba(GH)

“Medios internacionales de prensa difundieron en las últimas semanas la intención del secretario General de la OEA, Luis Almagro Lemes, de viajar a La Habana a fin de recibir un “premio” inventado por un grupúsculo ilegal anticubano, que opera en contubernio con la ultraderechista Fundación para la Democracia Panamericana, creada en los días de la VII Cumbre de las Américas de Panamá, para canalizar esfuerzos y recursos contra gobiernos legítimos e independientes en “Nuestra América.



El plan, tramado en varios viajes entre Washington y otras capitales de la región, consistía en montar en La Habana una abierta y grave provocación contra el gobierno cubano, generar inestabilidad interna, dañar la imagen internacional del país y, a la vez, afectar la buena marcha de las relaciones diplomáticas de Cuba con otros Estados. Tal vez algunos calcularon mal y pensaron que Cuba sacrificaría las esencias a las apariencias.



Al conocer de estos planes y haciendo valer las leyes que sustentan la soberanía de la nación, el gobierno cubano decidió negar el ingreso al territorio nacional a ciudadanos extranjeros vinculados con los hechos descritos.



En un intachable acto de transparencia y de apego a los principios que rigen las relaciones diplomáticas entre los Estados, las autoridades cubanas se pusieron en contacto con los gobiernos de los países desde donde viajarían esas personas e informaron, trataron de disuadir y de prevenir la consumación de esos actos.



No faltaron pronunciamientos de defensores de falsos perseguidos, socios de pasadas dictaduras y políticos desempleados dispuestos a aliarse con vulgares mercenarios, al servicio y en nómina de intereses extranjeros, que no gozan de reconocimiento alguno dentro de Cuba, viven de calumnias insostenibles, posan como víctimas y actúan en contra de los intereses del pueblo cubano y del sistema político, económico y social que éste eligió libremente y ha defendido de forma heroica.



En cuanto a Almagro y la OEA, no nos sorprenden sus declaraciones y actos abiertamente anticubanos. En muy corto tiempo al frente de esa organización, se ha destacado por generar, sin mandato alguno de los estados miembros, una ambiciosa agenda de autopromoción con ataques contra gobiernos progresistas como Venezuela, Bolivia y Ecuador”, se leyó en el comunicado.



El Ministerio cubano de Relaciones Exteriores publicó un escrito referente a la polémica suscitada tras negar la entrada a la isla al secretario general de la OEA, Luis Almagro; al ex presidente de México, Felipe Calderón y a la exministra chilena, Mariana Aylwin.En el comunicado, señaló que los visitantes iban a participar en un acto de la disidencia y tachó esa convocatoria de "grave provocación" para "generar inestabilidad interna", informa EFE El día de ayer, el gobierno cubano negó el ingreso a la isla del secretario general de la OEA, quien había sido invitado por un grupo disidente para recibir un premio, informó el propio funcionario en una carta divulgada el miércoles por el organismo hemisférico.Luis Almagro, secretario de la Organización de Estados Americanos, señaló en la misiva que el gobierno cubano le negó una visa en su calidad de funcionario del organismo y tampoco le permitió ingresar con su pasaporte uruguayo, una nacionalidad que dijo no requiere visado.Almagro tenía previsto viajar a Cuba para recibir un premio en honor a Oswaldo Payá, un disidente cubano fallecido en 2012. El cónsul de Cuba en Washington y su primer secretario convocaron la semana pasada a un funcionario de la OEA y le dijeron que estaban sorprendidos por el motivo de la visita y que no iban a otorgarle la visa, según el recuento de la carta.De igual manera, el ex presidente Felipe Calderón denunció que Cuba no le permitió el ingreso a la isla, donde asistiría al homenaje.Calderón Hinojosa escribió en su cuenta de Twitter que inmigración de Cuba no le acreditó el ingreso a la isla, por lo que no pudo completar su documentación.Recordó que cuando fue Presidente de México intentó mostrar solidaridad con el disidente cubano, incluso solicitó al gobierno cubano la posibilidad de una reunión con él, lo cual fue rechazado condundentemente.El ex Presidente refirió que después tuvo contacto con Rosa María Payá, hija del líder opositor quien falleciera en un accidente en el que la familia ha insistido que fue deliberado.Por ello, Felipe Calderón expresó su temor de que el gobierno cubano emprenda represalias contra Rosa María Payá y sus hermanos por este hecho.