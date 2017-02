Secretario Kelly asegura que no habrá deportaciones masivas

GUATEMALA(AP )

El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kelly, aseguró el miércoles en Guatemala que no habrá deportaciones masivas desde su país, pero llamó a migrantes potenciales a no tratar de entrar a territorio estadounidense de manera irregular.



En su primera visita a Latinoamérica desde su nombramiento, el funcionario dijo que las órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump implican que los migrantes en situación irregular serán detenidos, aunque tratados de manera adecuada y enviados a sus países de origen.



"No habrá redadas masivas", dijo. Sin embargo, aseguró que "serán regresados a sus países mucho más rápido de lo que ha ocurrido durante la última década".



Kelly se reunió en privado con el presidente de Guatemala, Jimmy Morales. Y según el canciller Carlos Raúl Morales, el funcionario estadounidense dijo al mandatario que la política migratoria de su país se ha interpretado de distintas formas.



"Nos ha expresado que no van a existir deportaciones masivas. Nos ha expresado que el interés del gobierno de los Estados Unidos es focalizarse en aquellos migrantes que tengan un récord criminal", dijo el canciller.



Al igual que otros centroamericanos, miles de guatemaltecos intentan llegar anualmente a Estados Unidos.



Según datos oficiales, de los dos millones de guatemaltecos que viven en aquel país —en su mayoría en California, Nueva York, Texas y Florida— unos 4 mil 500 tienen antecedentes criminales.



Kelly llamó también a los guatemaltecos y otros posibles migrantes a evitar lo que calificó como un "muy, muy peligroso" viaje a través de México para llegar a territorio estadounidense.

"Mi consejo sincero a cualquier ciudadano que esté considerando irse a Estados Unidos y cruzar nuestras fronteras de manera irregular, mi mejor consejo es que no lo hagan", dijo.



"Es un viaje extremadamente peligroso y la muy, muy importante cantidad de dinero que tendrán que pagar a los coyotes la perderán", añadió el funcionario al asegurar que han reforzado sus operaciones en la frontera.



Kelly, sin embargo, no se refirió de manera directa a las políticas publicadas el martes, que sugieren que agentes migratorios estadounidense podrían deportar a migrantes centroamericanos a México si entran desde ese país.



El canciller guatemalteco dijo que en su encuentro con el presidente, Morales comentó que de diez migrantes guatemaltecos, más de ocho dejan el país por motivos económicos. "Por eso se vuelve un imperativo crear condiciones económicas en Guatemala que les permitan quedarse en casa", dijo el jefe de la diplomacia de esa nación centroamericana.



El 95% de los guatemaltecos residentes en Estados Unidos envía remesas que ascienden a unos 7 mil 273 millones de dólares anuales.



Kelly luego viajará a México, donde se encontrará con Rex Tillerson, secretario de Estado de su país. Ambos se reunirán con autoridades locales para tratar los mismos temas en medio de una tensa relación luego de que Trump iniciara su gestión con una agresiva política anti-inmigrante y la intención de construir un muro entre los dos países.