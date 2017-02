El presidente de Perú se reunirá con Donald Trump

LIMA, Perú(AP )

El presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, se reunirá el viernes en Washington con su homólogo estadounidense Donald Trump en la que será la primera cita de un presidente de Latinoamérica con la nueva gestión presidencial de Estados Unidos, país en el que también se reunirá con el Secretario General de la ONU.



"La reunión será el viernes a las 3 de la tarde y durará entre diez y quince minutos. Esto se puede extender y dependerá del tiempo del presidente Trump", dijo por teléfono a The Associated Press la jefa de prensa de la casa presidencial peruana, Angela Huatay.



Más tarde, el primer ministro, Fernando Zavala, dijo a periodistas que en la cita se hablarán sobre temas de relaciones bilaterales, del fortalecimiento de la democracia, el crecimiento económico regional y sobre asuntos en la lucha antidrogas. Perú es el segundo productor mundial de cocaína, según la agencia antidroga estadounidense, aunque la mayoría de la cocaína, según datos oficiales locales, va hacia Europa.



El 12 de febrero, Kuczynski conversó por teléfono con Trump y el presidente peruano dijo que pidió evaluar la deportación del ex mandatario peruano Alejandro Toledo, que su gobierno cree que está en San Francisco, pedido por la justicia peruana por acusaciones de haber recibido sobornos de la constructora brasileña Odebrecht en un gigantesco caso de corrupción que ha salpicado a Latinoamérica y África.



La Casa Blanca dijo en una lectura de la conversación telefónica con Kuczynski que Trump "expresó su preocupación por la evolución de la situación en Venezuela, incluida la situación humanitaria de ese país" y que se conversó sobre "la necesidad de promover la gobernabilidad democrática en todo el Hemisferio Occidental". No mencionó nada del pedido de deportación.



La visita de Kuczynski es la primera de un presidente de Latinoamérica a Washington desde el inicio del gobierno de Trump. No obstante, el presidente estadounidense ya ha conversado por teléfono con otros jefes de gobierno de América Latina y el Caribe, entre ellos los de México, Colombia, Argentina, Brasil, Panamá y el primer ministro de Trinidad y Tobago.



El primer ministro peruano también informó, aunque sin mencionar la fecha, que Kuczynski también se reunirá en Nueva York con el secretario general de la ONU, el portugués Antonio Guterres, para conversar sobre la situación global. El sábado 25, el mandatario peruano también será condecorado y pronunciará una disertación sobre la situación actual de Perú y de Latinoamérica en la Universidad de Princeton, Nueva Jersey, donde en la década de 1960 estudió una maestría en economía.



Kuczynski, un ex banquero de Wall Street de 78 años, estará de visita oficial en Estados Unidos desde el viernes 24 hasta el lunes 27 de febrero.