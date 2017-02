Afirman que Melania Trump se siente "miserable" como Primera Dama

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Mientras que su esposo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, maneja el poder desde la Casa Blanca, Melania lucha con la realidad, los protocolos y el escrutinio de su nuevo rol como Primera Dama de Estados Unidos, según revelaron fuentes cercanas al portal US Weekly.



“Esta vida no era su sueño, era el de Donald”, dijo Phillip Bloch, estilista de Melania y amigo de la familia Trump al semanario. “Sinceramente, son muchas cosas que enfrentar”, señaló.



“Melania se siente abrumada y miserable, tanto que ha dejado de acompañar a su hijo Barron al colegio”, señaló Bloch.



Según una fuente familiar, ni siquiera Barron puede sacarla de su residencia en la Torre Trump en Manhattan. Previo a la investidura de Trump como presidente, Melania solía acompañar a su hijo a la escuela en una camioneta SUV con chofer, pero ahora que hay constantes manifestaciones a las afueras de su ostentosa vivienda, “Melania hace que el Servicio Secreto lleve y traiga a su hijo de la escuela".



Además, la fuente señaló que luego de que muchos diseñadores de moda se negaran a vestir a la primera dama, “todo ese mundo que ella solía disfrutar cuando era modelo, se le ha cerrado”.



Otra fuente cercana dijo al mismo portal de noticias que Melania "está muy feliz con su vida y acepta su rol y responsabilidades como primera dama".



La primera dama se ha reunido algunos fines de semana con su esposo en su residencia de Mar-a-Lago, su finca de 300 millones de dólares en Palm Beach, Florida.

En una de esas visitas a Florida, el 11 de febrero, visitó un museo con Akie Abe, esposa del primer ministro japonés, Shinzo Abe, Melania se veía cortes y sonriente. “No dejen que su sonrisa en esas fotos los engañe. Ella odia esto”, señaló la fuente a US Weekly.



Desde la investidura de su esposo como presidente, Melania ha estado en contadas ocasiones en Washington D.C. y en la Casa Blanca, con el argumento de criar a su hijo Barron en Nueva York.



Mientras tanto, Ivanka, hija del magnate, parece estar ocupando el lugar de primera dama. Incluso hace unos días publicó en Instagram una fotografía suya sentada en el escritorio de la Oficina Oval.