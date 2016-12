Buscan a tunecino por ataque a mercado navideño en Berlín

BERLÍN, Alemania(AP)

Las autoridades alemanas ofrecieron el miércoles una recompensa de hasta 100 mil euros (105 mil dólares) por la detención de un tunecino sospechoso de haber participado en el ataque contra un mercado navideño en Berlín.



En un aviso público, los fiscales advirtieron que el sospechoso parece tener lazos con extremistas islámicos y que podría ser "peligroso y estar armado", y pidieron a la gente que notifique a la policía si lo ve.



Los fiscales federales buscan a Anis Amri, de 24 años, de estatura y peso medios, pelo negro y ojos marrones.



Un funcionario de seguridad alemán dijo el miércoles que las autoridades habían considerado anteriormente a Amri como una posible amenaza terrorista. Agregó que estaban tratando de deportarlo después de que su solicitud de asilo fue rechazada este verano.



El hombre es buscado en Alemania y en toda la zona de libre circulación de Europa. Una orden de arresto europea de Alemania, obtenida por The Associated Press, indica que el hombre debe ser considerado armado y peligroso.



También indica que en ocasiones ha utilizado al menos seis alias y tres nacionalidades diferentes.



"Este es un sospechoso, no necesariamente el perpetrador", precisó el ministro del Interior Thomas de Maiziere después de informar a la comisión de asuntos internos del Parlamento. "Todavía estamos investigando en todas direcciones".



Un total de 12 personas murieron y 48 resultaron heridas la noche del lunes luego de que un camión embistió contra un popular mercado navideño en Berlín. El grupo Estado Islámico se atribuyó el atentado contra el mercado situado junto a la iglesia Conmemorativa del Káiser Guillermo, en el centro de la capital.



Doce de los heridos seguían siendo atendidos el miércoles por lesiones muy graves y algunos estaban en estado crítico, dijeron funcionarios de salud de Berlín.



El hombre aparentemente ha usado varias identidades, dijo Stephan Mayer, un legislador conservador alemán de alto rango. Dijo que las autoridades consideran al hombre parte de la "escena salafista-islamista".



El principal fiscal federal de Alemania, Peter Frank, dijo a los legisladores que "este tunecino es una pista sólida. Su cartera fue encontrada en la cabina del camión, pero no está claro si él fue también el perpetrador", dijo el socialdemócrata Burkhard Lischka.



Las autoridades pusieron en libertad a un paquistaní que estaba cerca del mercado después del ataque y que coincidía con las descripciones de los testigos sobre el conductor del camión.



Indicaron que no tenían pruebas que lo vincularan con el ataque.

La reivindicación del ataque, difundida el martes por la agencia de noticias Amaq del grupo Estado Islámico, describía al hombre al que se vio huir del camión como "un soldado del Estado Islámico" que "realizó el ataque en respuesta a la llamada a atacar a ciudadanos de la coalición de cruzados".



Frank dijo a la prensa antes de la reivindicación que el ataque recordaba al mortífero atropello masivo registrado en julio en Niza, y que parecía seguir instrucciones publicadas por el grupo Estado Islámico.