Palestina congelará contactos con Israel en todos los niveles

ISRAEL (AP)

El presidente palestino, Mahmoud Abbas, dijo que el liderazgo palestino "congelará los contactos" con Israel "en todos los niveles".



Abbas hizo el anuncio durante una reunión este viernes con altos funcionarios palestinos para discutir la creciente escalada de violencia sobre un importante santuario de Jerusalén.



No estaba claro si esto significa que los palestinos están deteniendo su antigua coordinación de seguridad con Israel.



Los líderes musulmanes afirman que Israel está tratando de invadir los derechos musulmanes en el santuario, un reclamo que Israel niega.



Israel instaló los detectores de metales después de un ataque mortal por parte de hombres armados árabes que mataron a dos policías israelíes.



Enfrentamientos dejan 3 palestinos muertos en Jerusalén



Una disputa sobre detectores de metales en un santuario de Jerusalén se tornó violenta el viernes, desatando enfrentamientos entre soldados israelíes y palestinos que les lanzaban piedras.



Las reyertas dejaron tres palestinos muertos y varias docenas de heridos por disparos, perdigones y golpizas, dijeron médicos.



Los enfrentamientos en Jerusalén y Cisjordania comenzaron después de las oraciones de mediodía del viernes, el momento más importante de la semana musulmana.



Miles de personas rezaban en las calles, en vez de hacerlo en mezquitas, en protesta por la decisión previa de Israel de instalar detectores de metales en las rejas de la Ciudad Vieja de Jerusalén.



Líderes musulmanes habían exhortado a los fieles a no acudir al recinto sagrado hasta que Israel retire los detectores.



Dijeron que las medidas de Israel son una invasión a los derechos musulmanes - acusación que Israel rechaza.



El principal clérigo musulmán de la ciudad, Mohammed Hussein, dijo a los feligreses que prevé "una larga lucha entre voluntades" con Israel.



Por su parte, Israel dijo que los detectores no serán retirados.



Israel instaló los detectores después de que tres palestinos, todos ciudadanos de Israel, lanzaron un ataque desde el santuario y mataron a dos policías israelíes hace una semana.



La policía dijo que los detectores son necesarios para prevenir futuros ataques.



Tras las oraciones, los enfrentamientos comenzaron en varias áreas de la Vieja Ciudad y partes de Cisjordania.



En Jerusalén, dos palestinos, de 17 y 24 años, murieron a causa de disparos, dijo Bayan Baidoun, portavoz del Hospital Mukassed en el vecindario árabe de la ciudad.



El cadáver del joven de 17 años fue retirado rápidamente del lugar de los enfrentamientos y enterrado, aparentemente para evitar que las autoridades israelíes lo confisquen.



El muchacho de 24 años fue llevado al hospital en condición crítica, donde murió.



Familiares sacaron sus restos rápidamente para enterrarlos, antes de que la policía llegara al hospital.



En los dos últimos años, Israel ha retenidos durante largos períodos los restos de presuntos atacantes palestinos o de palestinos que murieron en enfrentamientos, rehusándose a entregarlos para ser enterrados con el aparente de fin de desalentar más violencia.



Tanto el Islam como el judaísmo ordenan entierros a la brevedad posible.



La tercera muerte palestina ocurrió en enfrentamientos en Cisjordania, dijo el ministerio de Sanidad de Palestina. No dio más detalles sobre esa muerte.