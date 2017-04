Senador local de Florida renuncia por comentario racista

TALLAHASSEE, Florida(AP )

Un senador estatal de Florida que hizo un comentario racial ofensivo y utilizó lenguaje vulgar en una conversación con dos colegas negros renunció el viernes al afirmar que el incidente distrae el proceso legislativo.



El senador republicano Frank Artiles presentó su carta de renuncia al presidente republicano del Senado, Joe Negron, y emitió aparte un comunicado.



"Evidentemente hice comentarios que fueron hirientes, inaceptables e inapropiados. El pueblo estadounidense y los habitantes de Florida quieren que sus líderes rindan cuentas y sean responsabilizados, y con la renuncia a mi cargo de elección creo que demuestro esas cualidades que desean y se merecen", señaló Artiles en un comunicado difundido por una oficina de relaciones públicas.



Negron dijo que la renuncia era lo correcto por hacer y descartó una investigación sobre el incidente.



La bancada negra del legislativo de Florida presentó el miércoles una queja sobre el incidente y solicitó que Artiles fuera retirado de su puesto.



El problema comenzó el lunes en la noche durante una conversación con los senadores Audry Gibson y Perry Thurston en el Club de Gobernadores, un establecimiento exclusivo para miembros cerca del Capitolio.



Artiles pronunció vulgaridades durante su conversación con Gibson, entre ellos uno ofensivo en particular para las mujeres.



El senador Perry Thurston intervino y Artiles, cubano-estadounidense de la zona metropolitana de Miami, utilizó una variante del despectivo de negro y una vulgaridad para describir a Negron, según la queja presentada el miércoles por el primero.



Artiles se disculpó el miércoles por los comentarios ante pleno del Senado, pero los demócratas dijeron que no era suficiente.



El líder demócrata del senado Oscar Braynon, que es negro, dijo en un comunicado que Artiles hizo lo correcto al presentar su renuncia.



"No tengo ningún placer en estos desafortunados acontecimientos. Pero exhorto a que aprendamos de ellos", declaró Braynon.



"En nuestras comunidades, nuestro estado, y nuestro país, debe haber un mensaje de esperanza, de tolerancia, de unidad. No podemos permitir los altos costos que palabras de división y crueldad generan".



Artiles ganó su banca en noviembre en un distrito donde ningún partido tiene dominio.