Se vuelve viral video de hombre que detiene pelea callejera

ATLANTIC CITY, Nueva Jersey, EU(AP )

El video en el que se ve a un hombre detener una pelea entre dos adolescentes en Nueva Jersey, negándose a irse hasta que los jóvenes estrecharan las manos, ha sido visto millones de veces y ha generado elogios por su intervención.



El video tiene más de 20 millones de reproducciones desde que se publicó el lunes en Facebook.



El video comienza con una riña en Atlantic City entre dos jóvenes, mientras otros los graban con sus teléfonos. Entonces, Ibn Ali Miller interviene, se coloca entre los dos y les dice a los presentes que son unos cobardes por grabar la pelea.



"Miren, se están riendo. Miren", dice Miller señalando a los demás. "Aquel tiene una enorme sonrisa. Se supone que es tu amigo".



El extraño les dice a los adolescentes que "ya casi son hombres" y deben comenzar a actuar como tales. "Todos ustedes tienen padres. No hagan que sus padres se vean así", sentenció.







Tras enterarse que los dos jóvenes en la riña no tenían idea de porque comenzaron a pelear, el hombre se negó a retirarse hasta que se estrecharan las manos.



"Es grandioso que los jóvenes pongan atención así", dijo Miller a The Press of Atlantic City. "Eso no siempre sucede. Esos jóvenes me impresionaron".



Miller dijo que estaba realizando un mandado para su madre, mientras estaba en descanso de una clase, cuando se encontró con la pelea.

"Esa escena, sucede mucho en Atlantic City, y ellos son muy jóvenes", dijo Miller al periódico, al añadir que no es la primera pelea que detiene y posiblemente no será la última. "No despiertas pensando 'hoy voy a detener una pelea entre chicos', pero Dios hace su voluntad".



El video generó un retuit del astro de los Cavaliers de Cleveland LeBron James, quien felicitó al hombre "que intervino y le habló de frente a nuestra joven generación".



"Para mí, el hecho de que LeBron y otros lo hayan visto, es algo bueno; estaría más emocionado si fuera yo más joven", reconoció Miller al periódico, al añadir que su familia no tiene redes sociales debido a toda la negatividad. "Pero quiero que las personas aprendan algo y lo apliquen. Eso es todo".