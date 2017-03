Renuncia ministro francés de Interior por emplear a hijas

PARÍS, Francia(AP)

El ministro francés del Interior Bruno Le Roux renunció el martes en medio de una investigación sobre unos empleos parlamentarios que otorgó a sus hijas.



Le Roux insistió en que no hizo nada inapropiado al contratar a sus hijas, pero que renunciaba por respeto al gobierno y para permitir que el Ministerio del Interior pueda seguir avanzando en la lucha contra el terrorismo y cumpliendo sus demás deberes.



Aseguró que los contratos laborales de sus hijas se ajustaban "a las normas judiciales de la Asamblea Nacional" y "correspondían a trabajos realizados cabalmente".



Poco después el presidente François Hollande nombró al ministro de comercio y turismo, Matthias Fekl, como nuevo ministro del interior.



Fekl hasta ahora el encargado de promover el comercio y el turismo para Francia. En su nuevo rol estará a cargo de la lucha contra el terrorismo, la inmigración ilegal y otros tipos de criminalidad.



El gobierno actual estará en el poder hasta mayo, después de las elecciones presidenciales, debido a que Hollande decidió no postularse a un segundo período.



Los sucesos ocurren al día siguiente de que surgiera un reportaje televisivo de que las hijas de Le Roux ocuparon 24 trabajos parlamentarios temporales. Dos meses antes, habían surgido versiones de que el candidato conservador François Fillon otorgó indebidamente empleos parlamentarios a familiares.



Según la televisora TMC, Le Roux contrató a sus hijas, que entonces eran adolescentes, como asistentes en el parlamento. En Francia es legal que los políticos contraten a familiares, pero las informaciones sugieren que las jóvenes no desempeñaron ninguna labor.



En declaraciones publicadas por TMC, Le Roux dijo que sus hijas trabajaron para él durante las vacaciones escolares para ganar experiencia.