WASHINGTON D.C. (AP )

Ahora que el presidente, Donald Trump, comienza su segundo mes de gobierno, su equipo intenta superar las controversias que eclipsaron su primer mes y hacer avances en asuntos de cuidado de salud y reformas fiscales que los republicanos procuran desde hace mucho.Ambos temas empujan a Trump, ejecutivo de bienes raíces que nunca ha trabajado como funcionario electo, al desconocido campo legislativo. Hasta ahora, el presidente ha dependido exclusivamente de poderes ejecutivos para hacer prevalecer sus prioridades políticas y ha dado pocos detalles sobre lo que pedirá en cualquier paquete legislativo final, como por ejemplo: de donde saldrían los fondos para las propuestas. La Casa Blanca también envió señales encontradas sobre si es que el presidente enviará al Congreso sus propios anteproyectos o dejará que los legisladores se encarguen del proceso.El secretario general de la Casa Blanca Reince Priebus dijo a The Associated Press que espera que haya un plan de cuidado de salud "en los primeros días de marzo". Cuando se le presionó para saber si es que el plan vendría de la Casa Blanca, Priebus dijo, "No trabajamos separadamente".El domingo, asesores de la Casa Blanca realizaron una reunión de tres horas sobre cuidado médico en el club de Trump en el Sur de Florida, la tercera prolongada reunión sobre el tema que realizan en cuatro días. Gary Cohn, exbanquero de Goldman Sachs que ahora es un alto asesor de economía para Trump, y el flamante secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, han estado liderando las negociaciones con legisladores republicanos y líderes empresariales sobre impuestos. Ninguno de los dos tiene experiencia previa en el gobierno.Durante mucho tiempo, los republicanos responsabilizaron a los demócratas de bloquear sus esfuerzos para reformar las complicadas regulaciones fiscales del país y para realizar cambios grandes a la ley de cuidado de salud del 2010, promulgada por el presidente Barack Obama . Pero ahora que los republicanos tienen control de ambas cámaras del Congreso y de la Casa Blanca, cumplir esas promesas ahora solo depende casi completamente del presidente y su partido.Para el disgusto de algunos republicanos, ambos asuntos quedaron eclipsados durante el primer mes de gobierno de Trump. El presidente pasó más tiempo peleando con los medios de comunicación que promoviendo su visión de la nueva ley de cuidado de salud.