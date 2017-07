Retiran de mercado a café con sustancia parecida al Viagra

GRAND PRAIRIE, Texas(AP )

Una compañía de café de Texas comenzó a retirar del mercado uno de sus productos tostados porque ha hecho que algunos hombres estén más animados de lo esperado.



Bestherbs Coffee LLC emitió el retiro voluntario de su New of Kopi Jantan Tradisional Natural Herbs Coffee después de que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés) determinó que contiene desmetil carbodenafilo, que es similar al sildenafilo del fármaco contra la disfunción eréctil Viagra.



Bestherbs, que tiene su sede en Grand Prairie, un suburbio de Dallas, distribuyó el café a nivel nacional de julio de 2014 a junio de 2016. Algunos clientes lo han comprado para mejorar su desempeño en la cama.



No se han reportado lesiones, pero la FDA dijo que el ingrediente no declarado podría interactuar con medicina prescrita y bajar la presión sanguínea a niveles peligrosos.