Diagnostican tumor cerebral a John McCain

WASHINGTON, D.C()

El senador John McCain fue diagnosticado con un tumor cerebral después de que los médicos le quitaran un coágulo arriba del ojo izquierdo la semana pasada, informó su oficina ayer en un comunicado.



El republicano de Arizona, de 80 años de edad, sufre de glioblastoma, un cáncer agresivo, de acuerdo a los médicos de la Clínica Mayo en Phoenix. El senador y su familia revisan el tratamiento a seguir, incluida una combinación de quimioterapia y radiación.



Los pacientes tienen mejores posibilidades de sobrevivir cuando los cirujanos pueden retirar todo el tumor visible, como sucedió con el de McCain, de acuerdo con su oficina.



Sin embargo, ésa no es la cura: Las células cancerosas que no son visibles tienden a mantenerse al acecho, un motivo por el que los doctores de McCain consideran aplicar tratamiento adicional.



El senador y presidente de la Comisión de Servicios Armados de la cámara alta ha estado recuperándose en su casa de Arizona. Su ausencia obligó al líder de la mayoría, Mitch McConnell, a postergar las acciones sobre la propuesta para revocar la ley de salud actual.



LAMENTAN DIAGNÓSTICO



En un comunicado, el rector de la Universidad de Arizona, Robert C. Robbins, se refirió a la salud del senador McCain.



"Fue triste enterarme hoy acerca del diagnóstico del senador John McCain, quien siempre ha tenido un rol esencial en la gobernanza de nuestro país. Me siento honrado de haber tenido el privilegio de discutir con él algunos asuntos apremiantes acerca de lo que la Universidad de Arizona puede hacer para ayudarnos a avanzar.



Arizona y el país entero nos hemos acostumbrado a ver a nuestro senador plantarse al frente del diálogo nacional. En su meritorio servicio en la Marina estadounidense, representando a Arizona en el Congreso y su papel influyente en asuntos internacionales, el senador McCain ha sido un ejemplo de liderazgo desinteresado".