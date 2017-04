Ministro: Canadá, listo para negociación comercial con Trump

TORONTO, Canadá(AP )

El gobierno canadiense espera con ansias las negociaciones comerciales con Donald Trump, pese a la reciente oleada de críticas del presidente estadounidense hacia las políticas de su vecino del norte, señaló un ministro del gobierno de Canadá el jueves.



Trump ofreció el jueves los que son hasta ahora sus comentarios más críticos sobre Canadá.



"No podemos permitir que Canadá ni nadie más saque provecho y hagan lo que hicieron a nuestros trabajadores y nuestros agricultores", aseveró Trump en la Oficina Oval. "Se incluye también la tala, la industria maderera y la energía. Vamos a tener que sentarnos en la mesa de negociaciones con Canadá mucho muy pronto".



El presidente se manifestó contra los cambios de las autoridades canadienses sobre la clasificación de la leche que, afirmó, ha sacado del negocio a productores de Wisconsin y el estado de Nueva York. Canadá cambió su política de precios para la leche nacional a fin de abarcar más ingredientes lácteos, lo que generó una disminución de precios de productos canadienses, como la leche ultradepurada o ultrafiltrada que compite con la leche estadounidense.



"Canadá, lo que han hecho a nuestros trabajadores de granjas productoras de lácteos, es una vergüenza. Es una vergüenza", lamentó Trump.



El ministro de Recursos Naturales Canadienses, Jim Carr, dijo a The Associated Press que el gobierno presentará sus argumentos sobre el comercio con base en hechos.



"Quienes toman las decisiones dan declaraciones que indican una postura que pretenden tomar, y estamos en el negocio de responder a las posturas que en realidad son tomadas", dijo Carr cuando se le preguntó sobre los comentarios de Trump. "Nuestro gobierno espera sentarse a negociar con Estados Unidos. Juzgaremos la política estadounidense una vez que la política estadounidense sea anunciada".



Carr agregó que el gobierno de Canadá sabe que puede presentar argumentos muy persuasivos para la integración de las economías de ambos países cuando ambas partes se reúnan para negociaciones comerciales dentro de un par de meses. Indicó que siempre se podrá mejorar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.



Trump dijo esta semana que haría "algunos cambios muy importantes" al Tlcan con Canadá y México o "vamos a tener que acabar con el Tlcan de una vez por todas".