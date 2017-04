Duarte se reserva a declarar ante juez guatemalteco

Guatemala, Guatemala (Agencias)

La audiencia del ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte, inició este miércoles en el Tribunal de Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente.



El ex Mandatario fue informado de los motivos de su detención, consumada el sábado pasado en Panajachel, a petición de las autoridades de México, con fines de extradición.



En los primeros cuestionamientos que ha respondido al juez, el ex priista confirmó su nombre, su edad, la identidad de sus padres y dijo que desde hace seis meses reside en Guatemala.



Duarte también declaró no tener domicilio en ese país.



Al detenido también se le dijo que las autoridades guatemaltecas no lo procesarán por los ilícitos que se le imputan en México.



El ex Mandatario recibió el documento que remitió el Gobierno de México solicitando su extradición.



Luego que declarara desconocer los motivos por los que es solicitada su extradición, se le informó a detalle de los delitos por los que le requiere la justicia mexicana.



Durante la audiencia, los nombres de Alfonso Ortega López, Moisés Manzur Cisneros, José Juan Janeiro Rodríguez, Rafael Gerardo Rosas y Mario Rosales Mora fueron citados como cómplices de Duarte.



La autoridad también explicó al ex Gobernador cómo es el proceso de extradición, luego de dar lectura a parte del expediente que la PGR remitió.



La defensa solicitó un receso, el cual fue otorgado después de casi una hora de audiencia, para que el detenido platique con sus abogados.



Al reanudarse la audiencia en el Quinto Tribunal de sentencia penal de Guatemala sobre el caso del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, se reservó su derecho a allanarse a la extradición hasta que llegue la solicitud formal del gobierno mexicano a Guatemala.