Ivanka Trump cuenta con oficina en la Casa Blanca

WASHINGTON D.C. (AP )

Consolidando su papel como una poderosa influencia en la Casa Blanca, Ivanka Trump trabaja en una oficina ubicada en el Ala Oeste de la Casa Blanca y tendrá acceso a información confidencial, pese a que técnicamente no es una empleada del gobierno, señaló un abogado de la hija del mandatario.



Desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo, su hija mayor ha sido una constante presencia en la Casa Blanca, donde su esposo Jared Kushner se desempeña como alto asesor. El viernes, Ivanka Trump participó en un encuentro sobre capacitación vocacional junto a su padre y la canciller alemana Angela Merkel.



Jamie Gorelick, abogado y asesor ético de Ivanka Trump, dijo el lunes que ella no contará con un cargo oficial, pero obtendrá una oficina en el Ala Este, dispositivos de comunicaciones autorizados por el gobierno y autorización de seguridad para acceder a información confidencial. Gorelick dijo que Ivanka Trump se apegará a las reglas éticas que aplican en los empleados gubernamentales.



"Nuestra visión desde una postura conservadora es que Ivanka se apegue de manera voluntaria a las reglas que aplicarían si fuera una empleada del gobierno, aunque no lo es", dijo Gorelick, quien también ayudó a Kushner con la estrategia legal que culminó en su nombramiento en la Casa Blanca. "La Oficina de Asesoría de la Casa Blanca está de acuerdo con esa postura".



El papel de Ivanka Trump ya ha sido analizado debido a que no hay muchos precedentes de que un miembro de la familia presidencial cuente con ese tipo de influencia. La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentario.



Una persona con conocimiento del modo de pensar de Ivanka Trump, y quien solicitó anonimato a cambio de revelar conversaciones privadas, dijo que ella cree que le puede ofrecer a su padre una perspectiva más independiente si no trabaja como personal de la Casa Blanca.